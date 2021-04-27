Ермак откровенно высказался о судьбе нормандского формата

Ермак высказался о нормандском формате / УНИАН

Наша страна обязана продолжать переговоры по Донбассу в нормандском формате, а также в других, которые существуют на сегодняшний день. Поскольку никто не знает, какой именно формат принесет мир, заявил в эфире Украина 24 глава Офиса президента Андрей Ермак.

"На сегодня вся команда президента Зеленского продолжает работать. Важно, чтобы мы все понимали, что нужно продолжать работать во всех направлениях, во всех форматах. Потому что мы не знаем, какой формат в конце концов принесет долгожданный мир на нашу землю. Когда мы сможем вернуть все наши территории, наших людей и действительно прекратить войну", - заявил Ермак.

Нормандские переговоры – о чем сообщалось ранее: