Ермак откровенно высказался о судьбе нормандского формата

Наша страна обязана продолжать переговоры по Донбассу в нормандском формате, а также в других, которые существуют на сегодняшний день.
Наша страна обязана продолжать переговоры по Донбассу в нормандском формате, а также в других, которые существуют на сегодняшний день. Поскольку никто не знает, какой именно формат принесет мир, заявил в эфире Украина 24 глава Офиса президента Андрей Ермак.
"На сегодня вся команда президента Зеленского продолжает работать. Важно, чтобы мы все понимали, что нужно продолжать работать во всех направлениях, во всех форматах. Потому что мы не знаем, какой формат в конце концов принесет долгожданный мир на нашу землю. Когда мы сможем вернуть все наши территории, наших людей и действительно прекратить войну", - заявил Ермак.
Нормандские переговоры – о чем сообщалось ранее:
- 20 апреля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак после завершения заседания советников лидеров стран нормандской четверки заявил, что Украина сформировала множество предложений по совершенствованию функционирования режима прекращения огня на Донбассе.
- 26 апреля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что вопрос о присоединении США к нормандскому формату переговоров по Донбассу не обсуждался.
- 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times заявил, что необходимымо внести изменения в Минские соглашения. Он добавил, что, помимо США, в нормандских переговорах по Донбассу могут участвовать Великобритания или Канада.
Автор: Екатерина Трохимчук