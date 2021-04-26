Зеленский предложил привлечь к переговорам по Донбассу США и Канаду / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым внести изменения в минские соглашения и увеличить число участников переговоров в нормандском формате за счет присоединения к ним США, Великобритании и Канады.

"Сейчас я участвую в процессе, который был разработан до моего прихода [на пост президента]. Минский процесс должен быть более гибким в этой ситуации. Он должен служить целям настоящего, а не прошлого. Есть два варианта: мы можем изменить минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-то другой формат. Скорость имеет значение. Темп этого процесса важен, потому что мы теряем людей каждый день", - заявил Зеленский в интервью газете Financial Times.

Он добавил, что, помимо США, в переговорах по Донбассу могут участвовать Великобритания или Канада.

Лидер Украины также подчеркнул, что хочет провести двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув, что "[украинскую сторону] не волнует место проведения, речь идет о содержании".

При этом он отверг предложение российского лидера, который рекомендовал Киеву для решения конфликта в Донбассе начать вести переговоры с представителями самопровозглашенных республик.

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