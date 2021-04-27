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Зеленский предложил создать еще один формат переговоров по Донбассу

27 апреля 2021, 16:21
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Также президент в очередной раз высказался за модернизацию и обновление Минского переговорного процесса.

Зеленский
Зеленский предложил создать еще один формат переговоров по Донбассу / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать параллельный "нормандскому" формат переговоров по Донбассу с "мощными игроками".

"Это может быть расширение нормандского формата, отдельный, параллельный формат с другими странами, с очень серьезными, мощными игроками. Не только потому, что они мощные, а потому, что они изъявляют желание помочь Украине в прекращении войны. Я считаю, что это правильное решение", - сказал глава государства, находясь с рабочей поездкой на Херсонщине, сообщили в пресс-службе.

Также президент в очередной раз высказался за модернизацию и обновление Минского переговорного процесса.

"Я считаю, что "Минск" должен быть гибким. Никто не говорит, что нужно закрывать "Минск". Но считаю, что несколько пунктов должны быть обновлены", - отметил он.

Президент уточнил, что сейчас в пределах Минского формата активно проходят переговоры, в частности в рабочих группах Трехсторонней контактной группы, и вскоре может быть достигнут общий результат.

"Завтра будет полноценная встреча ТКГ в видеоформате. Я все же думаю, что все стороны приблизятся к решению объявить еще раз о режиме прекращения огня и перезагрузить этот режим серьезно - не только на словах, но и письменно подтвердят", - подчеркнул Зеленский.

Нормандские переговоры – о чем сообщалось ранее:

  • 20 апреля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак после завершения заседания советников лидеров стран нормандской четверки заявил, что Украина сформировала множество предложений по совершенствованию функционирования режима прекращения огня на Донбассе.
  • 26 апреля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что вопрос о присоединении США к нормандскому формату переговоров по Донбассу не обсуждался.
  • 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times заявил, что необходимымо внести изменения в Минские соглашения. Он добавил, что, помимо США, в нормандских переговорах по Донбассу могут участвовать Великобритания или Канада.

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