Інакше будуть бити санкціями: ЄС вимагає від РФ виконання "Мінську"

ЄС не виключає санкції проти Москви , якщо РФ не виконати умови Мінських угод / Reuters

Лідери Європейського Союзу закликали Росію виконати Мінські угоди в питанні врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це йдеться в комюніке за підсумками саміту ЄС.

"Європейська Рада закликає Росію повністю взяти на себе відповідальність за забезпечення повного виконання Мінських угод", - зазначено в комюніке.

У разі нездійснення даних зобов'язань, Євросоюз обіцяє накрити країну-агресора новими санкціями.

Як раніше заявляв глава зовнішполітичної служби Жозеп Боррель, нова Стратегія відносин з РФ базуватиметься на трьох "китах" - "відштовхувати, стримувати, взаємодіяти".

Також в ЄС заговорили про" тверду і скоординовану " відповідь будь-яким зловмисним вчинкам Росії.

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"З цією метою Європейський Союз також пропонує Єврокомісії і верховному представнику представити варіанти додаткових обмежувальних заходів, включаючи економічні санкції", – йдеться в документі.

Крім цього, раніше Брюссель відхилив пропозицію деяких своїх членів, зокрема, Франції та Німеччини, про проведення прямого саміту ЄС - Росія за участю глави країни-агресора Володимира Путіна.

Що відомо про санкції ЄС проти Росії:

Керівник Європейської партії в Європарламенті Манфред Вебер 11 квітня заявив, що Захід повинен відключити Росію від SWIFT і заморозити рахунки російських олігархів у тому випадку, якщо Москва піде на нову військову агресію щодо України.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель піддав критиці рішення Росії і заявив, що Москва замість пошуку компромісу вирішила піти на конфронтацію з Брюсселем.

Відповідь Росії Європі:

30 квітня Росія вирішила ввести санкції проти 8 громадян Європейського Союзу. Внаслідок цього віце-президенту Єврокомісії Вірі Юровій і главі Європарламенту Давиду Сассолі заборонили в'їзд на територію Російської держави.