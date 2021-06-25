Иначе будут бить санкциями: ЕС требует от РФ выполнения "Минска"

ЕС не исключает санкции против Москвы, если РФ не выполнить условия Минских соглашений / Reuters

Лидеры Европейского Союза призвали Россию выполнить Минские соглашения в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом говорится в комюнике по итогам саммита ЕС.

"Европейский совет призывает Россию полностью взять на себя ответственность за обеспечение полного выполнения Минских соглашений", – указано в коммюнике.

В случае невыполения данных обязательств, Евросоюз обещает накрыть страну-агрессора новым санкциями.

Как ранее заявлял глава внешполитической службы Жозеп Боррель, новая стратегия отношений с РФ будет базироваться на трех "китах" - "отталкивать, сдерживать, взаимодействовать".

Также в ЕС заговорили о "твердом и скоординированном" ответе любым злонамеренным поступкам России.

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"С этой целью Европейский Союз также предлагает Еврокомиссии и верховному представителю представить варианты дополнительных ограничительных мер, включая экономические санкции", – говорится в документе.

Кроме этого, ранее Брюссель отклонил предложение некоторых своих членов, в частности, Франции и Германии, о проведении прямого саммита ЕС - Россия с участием главы страны-агрессора Владимира Путина.

Что известно о санкциях ЕС против Росссии:

Руководитель Европейской партии в Европарламенте Манфред Вебер 11 апреля заявил, что Запад должен отключить Россию от SWIFT и заморозить счета российских олигархов в том случае, если Москва пойдет на новую военную агрессию в отношении Украины.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подверг критике решение России и заявил, что Москва вместо поиска компромисса решила пойти на конфронтацию с Брюсселем.

Ответ России Европе:

30 апреля Россия решила ввести санкции против 8 граждан Европейского Союза. Вследствие этого вице-президенту Еврокомиссии Вере Юровой и главе Европарламента Давиду Сассоли запретили въезд на территорию российского государства.