В ЕС подвергли критике санкции России и указали Москве на ошибку

Россия продолжает делать ставку на противостояние с Западом, утверждает Жозеп Боррель.
Санкции России против топ-чиновников Евросоюза ничем не обоснованы и являются неприемлемым решением. Вместо того, чтобы попытаться урегулировать отношения с Европой, Россия продолжает делать ставку на противостояние с Западом. Об этом сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
В своем заявлении, опубликованном на сайте Еврокомиссии, верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель акцентировал внимание на том, что санкции России лишены оснований и являются неприемлемым явлением. Москва могла бы попытаться пойти на деэскалацию ситуации, однако продолжает делать ставку на противостояние с Брюсселем.Читайте такжеВ Госдуме РФ гневно отреагировали на призыв не пускать россиян в ЕС
"Это решение, которое непосредственно направлено на Европейский Союз и его государства-члены, является неприемлемым, лишенным всякого юридического обоснования и является безосновательным. Это свидетельствует о том, что Российская Федерация до сих пор выбирает путь конфронтации вместо того, чтобы пытаться изменить негативную траекторию отношений между ЕС и Россией", - подчеркивает Боррель.
Отношения России и Евросоюза
- Лидер Европейской партии в Европарламента Манфред Вебер 11 апреля предложил Западу ударить новыми санкциями по России из-за обострения на Донбассе и ситуации с Навальным. Вебер считает, что нужно заморозить счета российских олигархов и отключить РФ от SWIFT.
- Представитель МИД РФ Мария Захарова 22 апреля сделала жесткое заявление в адрес Евросоюза после слов Жозепа Борреля, обвинившего российские спецслужбы в подрывной деятельности. В ответ она призвала расследовать работу специальных служб Евросоюза.
- 30 апреля Россия ввела санкции против 8 граждан Евросоюза. Под санкции попали вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова и глава Европарламента Давид Сассоли, которым запретили въезд на территорию РФ.