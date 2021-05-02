В ЕС подвергли критике санкции России и указали Москве на ошибку

Россия не пытается улучшить отношения с Евросоюзом - Боррель / Reuters

Санкции России против топ-чиновников Евросоюза ничем не обоснованы и являются неприемлемым решением. Вместо того, чтобы попытаться урегулировать отношения с Европой, Россия продолжает делать ставку на противостояние с Западом. Об этом сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

В своем заявлении, опубликованном на сайте Еврокомиссии, верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель акцентировал внимание на том, что санкции России лишены оснований и являются неприемлемым явлением. Москва могла бы попытаться пойти на деэскалацию ситуации, однако продолжает делать ставку на противостояние с Брюсселем.Читайте такжеВ Госдуме РФ гневно отреагировали на призыв не пускать россиян в ЕС

"Это решение, которое непосредственно направлено на Европейский Союз и его государства-члены, является неприемлемым, лишенным всякого юридического обоснования и является безосновательным. Это свидетельствует о том, что Российская Федерация до сих пор выбирает путь конфронтации вместо того, чтобы пытаться изменить негативную траекторию отношений между ЕС и Россией", - подчеркивает Боррель.

Отношения России и Евросоюза