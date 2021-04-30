Россия ввела санкции против председателя Европарламента

Здание МИД РФ / Reuters

Российская Федерация ввела санкции в виде запрета на въезд восьми гражданам стран Европейского союза. Об этом сообщается на официальном сайте российского МИД.

В дипведомстве отметили, что Брюссель отвергает любые предложения Москвы решать проблемы в отношениях путем диалога.

В Москве также убеждены, что США не скрывают своей заинтересованности в повторном превращении Европы в арену острой геополитической конфронтации.

Полностью список лиц, которым теперь запрещен въезд в Россию, выглядит так:

Иварс Аболиньш (Ivars ABOLINS), председатель Национального совета Латвийской Республики по электронным СМИ;

Марис Бальтиньш (Maris BALTINS), директор Центра государственного языка Латвийской Республики;

Жак Мэр (Jacques MAIRE), член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;

Йорг Раупах (Jorg RAUPACH), руководитель Прокуратуры Берлина, Федеративная Республика Германия;

Давид Мария Сассоли (David Maria SASSOLI), председатель Европейского парламента;

Оса Скотт (Asa SCOTT), глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Королевства Швеция;

Ильмар Томуск (Ilmar TOMUSK), глава Языкового департамента Эстонской Республики;

Вера Юрова (Vera JOUROVA), заместитель председателя.

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Санкции США против России - о чем сообщалось ранее: