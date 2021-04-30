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Россия ввела санкции против председателя Европарламента

30 апреля 2021, 18:45
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В Москве продолжают подключать различные санкционные мероприятия - в ответ на многочисленные санкции которые против России ввела и вводит Европа.

МИД Рф
Здание МИД РФ / Reuters

Российская Федерация ввела санкции в виде запрета на въезд восьми гражданам стран Европейского союза. Об этом сообщается на официальном сайте российского МИД.

В дипведомстве отметили, что Брюссель отвергает любые предложения Москвы решать проблемы в отношениях путем диалога.

В Москве также убеждены, что США не скрывают своей заинтересованности в повторном превращении Европы в арену острой геополитической конфронтации.

Полностью список лиц, которым теперь запрещен въезд в Россию, выглядит так:

Иварс Аболиньш (Ivars ABOLINS), председатель Национального совета Латвийской Республики по электронным СМИ;

Марис Бальтиньш (Maris BALTINS), директор Центра государственного языка Латвийской Республики;

Жак Мэр (Jacques MAIRE), член французской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы;

Йорг Раупах (Jorg RAUPACH), руководитель Прокуратуры Берлина, Федеративная Республика Германия;

Давид Мария Сассоли (David Maria SASSOLI), председатель Европейского парламента;

Оса Скотт (Asa SCOTT), глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Королевства Швеция;

Ильмар Томуск (Ilmar TOMUSK), глава Языкового департамента Эстонской Республики;

Вера Юрова (Vera JOUROVA), заместитель председателя.

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Санкции США против России - о чем сообщалось ранее:

  • 15 апреля Джо Байден подписал новые санкции против России. США ввели ограничения против 32 физических и юридических лиц, а также 6 российских технологических компаний. Кроме того, из Вашингтона выслали 10 человек российской дипломатической миссии.
  • В России отреагировали на американские санкции. Там пригрозили, что за "деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться". Министерство иностранных дел России также "вызвало на ковер" своего посла в США и пообещало ему "трудный разговор".
  • НАТО и Европейский Союз поддержали санкции США против Москвы. Кроме того, они призвали Кремль прекратить провокации у границы Украины.
  • 22 апреля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты не исключают возможность принятия новых санкций против Российской Федерации.
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