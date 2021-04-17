После задержания Россия вышлет из страны украинского консула - росСМИ

Украинского консула вышлют из страны, сообщили в МИД Рф / Фото Reuters

Украинский консул Александр Сосонюк, которого сначала задержали, а потом отпустили, будет выслан из России.

Консул находится под дипломатическим иммунитетом и его не могут арестовать. Об этом пишет издание Коммерсантъ со ссылкой на два источника в МИД России.

"Вопрос в том, будет он объявлен персоной нон грата или ограничатся заявлением о нежелательности дальнейшего пребывания в стране", - сказал один из собеседников.

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