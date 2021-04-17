После задержания Россия вышлет из страны украинского консула - росСМИ

Консул Александр Сосонюк находится под дипломатическим иммунитетом и его не могут арестовать. Пока что неизвестно, объявят ли его персоной нон грата.
Украинский консул Александр Сосонюк, которого сначала задержали, а потом отпустили, будет выслан из России.
Консул находится под дипломатическим иммунитетом и его не могут арестовать. Об этом пишет издание Коммерсантъ со ссылкой на два источника в МИД России.
"Вопрос в том, будет он объявлен персоной нон грата или ограничатся заявлением о нежелательности дальнейшего пребывания в стране", - сказал один из собеседников.
Задержание украинского консула в Санкт-Петербурге - о чем писал Главред:
- 16 апреля в Санкт-Петербурге сотрудники Федеральной службы безопасности РФ на несколько часов задержали украинского консула Александра Сосонюка.
- Дипломата задержали, когда он якобы получал от россиянина закрытую информацию из баз данных спецслужбы и правоохранительных органов.
- Заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Евгений Енин, заявил, что задержание украинского консула Александра Сосонюка в России является очередной провокацией. По его словам, Киев использует принцип взаимности и примет ответные меры в отношении дипломатов РФ.
- Енин добавил, что будет решаться вопрос о возвращении Сосонюка домой.
Автор: Анна Багрий