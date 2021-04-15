В России перешли к угрозам в ответ на новые санкции США

В РФ заговорили о "зеркальном ответе" США на санкции

В России пригрозили США зеркально ответить на новые санкции, введенные Вашингтоном против Москвы.

По словам зампреда комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, РФ вышлет 10 сотрудников дипмиссии США в России, сообщает Интерфакс.

"И поверьте, у нас есть компании, к которым у нас есть реальные претензии по реальному вмешательству в наши внутренние дела, против которых будут приняты соответствующие, аналогичные действия", - сказал Чепа агентству в четверг.

По словам парламентария, таким образом, ответные санкции будут носить зеркальный характер - Россия будет вынуждена пойти на этот шаг, несмотря на то, что он "не улучшает международную обстановку".

"Естественно, русофобское лобби в Америке не останавливает свою машину", - отметил Чепа.

В свою очередь посол США в Москве вызван в МИД РФ, заявила в четверг официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"В МИД России вызван посол США. Мы поделимся с вами дополнительной информацией по итогам этого разговора, который будет для американской стороны тяжелым", - сказала она на брифинге.

Захарова также анонсировала "неотвратимый" ответ Москвы на новые санкции Вашингтона. "Подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор, ответ на санкции будет неотвратимым", - сказала она.

"В Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться. Ответственность за происходящее целиком лежит на США", - подчеркнула Захарова.

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Новые санкции США против России: