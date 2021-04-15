В России перешли к угрозам в ответ на новые санкции США

РФ вышлет 10 сотрудников дипмиссии США в России в ответ на действия Вашингтона.
В России пригрозили США зеркально ответить на новые санкции, введенные Вашингтоном против Москвы.
По словам зампреда комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, РФ вышлет 10 сотрудников дипмиссии США в России, сообщает Интерфакс.
"И поверьте, у нас есть компании, к которым у нас есть реальные претензии по реальному вмешательству в наши внутренние дела, против которых будут приняты соответствующие, аналогичные действия", - сказал Чепа агентству в четверг.
По словам парламентария, таким образом, ответные санкции будут носить зеркальный характер - Россия будет вынуждена пойти на этот шаг, несмотря на то, что он "не улучшает международную обстановку".
"Естественно, русофобское лобби в Америке не останавливает свою машину", - отметил Чепа.
В свою очередь посол США в Москве вызван в МИД РФ, заявила в четверг официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
"В МИД России вызван посол США. Мы поделимся с вами дополнительной информацией по итогам этого разговора, который будет для американской стороны тяжелым", - сказала она на брифинге.
Захарова также анонсировала "неотвратимый" ответ Москвы на новые санкции Вашингтона. "Подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор, ответ на санкции будет неотвратимым", - сказала она.
"В Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться. Ответственность за происходящее целиком лежит на США", - подчеркнула Захарова.
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Новые санкции США против России:
- Президент США Джо Байден подписал новое распоряжение о санкциях против РФ 15 апреля.
- Россию наказывают за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов США (подрыв проведения свободных выборов, участие в злонамеренных кибератаке против США, коррумпирование иностранных правительств, нарушение международного права).
- Санкции наложены на восемь физических и юридических лиц, связанных с продолжающейся российской оккупацией и репрессиями в Крыму.
- Запрещено финансовым учреждениям США участвовать на первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций РФ, выпущенных после 14 июня 2021 г.
- Санкции наложены на шесть российских технологических компаний, которые оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб.
- Наложены санкции на 32 юридических и физических лиц, осуществляющих направленные правительством России попытки повлиять на президентские выборы в США.
- США высылают десять сотрудников из российской дипломатической миссии в Вашингтоне. В личном составе есть представители российских спецслужб, указывается в сообщении.