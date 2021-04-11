В Европарламенте предложили отключить Россию от SWIFT

Перемещение войск к границе Украины — это испытание для Запада, заявили в Европейском парламентне.
Нужно ужесточить европейские и американские санкции против России, заявил глава Европейской народной партии в Европейском парламенте Манфред Вебер. Он считает, что Москву должны наказать за участие в эскалации конфликта на Донбассе и ухудшение здоровья Алексея Навального.
"Время дозированных санкций в таком случае минует. Масштабное замораживание счетов олигархов или отключение России от SWIFT должны стать реальными вариантами в случае эскалации", - заявил Вебер, сообщает немецкое издание OOZ.
По словам политика, Россия вернулась к курсу ведения опасных провокаций на Донбассе, а предполагаемое перемещение войск к границе Украины — это испытание для Запада.
Войска России у границ Украины - о чем сообщалось ранее:
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сделал заявление, согласно которому Россия подводит войска к границам Украины, мотивируя свои действия планами по новым военным маневрам Запад 2021.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозу ни для одной страны мира, включая Украину.
- Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом США Джо Байденом. В Белом доме после разговора президентов отметили, что Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед российской агрессией.
- Президент Турции Реджеп Эрдоган после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что вооруженный конфликт на Донбассе следует урегулировать мирным путем на основе международного права. Анкара выступает за снижение напряженной атмосферы в регионе и поддерживает перемирие на базе условий Минских соглашений.
Автор: Адриана Бубновская