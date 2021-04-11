В Европарламенте предложили отключить Россию от SWIFT / Reuters

Нужно ужесточить европейские и американские санкции против России, заявил глава Европейской народной партии в Европейском парламенте Манфред Вебер. Он считает, что Москву должны наказать за участие в эскалации конфликта на Донбассе и ухудшение здоровья Алексея Навального.

"Время дозированных санкций в таком случае минует. Масштабное замораживание счетов олигархов или отключение России от SWIFT должны стать реальными вариантами в случае эскалации", - заявил Вебер, сообщает немецкое издание OOZ.

По словам политика, Россия вернулась к курсу ведения опасных провокаций на Донбассе, а предполагаемое перемещение войск к границе Украины — это испытание для Запада.

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