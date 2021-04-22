В МИД России разразились резким заявлением в адрес Евросоюза

Захарова пожаловалась на постоянные обвинения Запада в адрес России / Reuters

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подвергла резкой критике заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, обвинившего российские спецслужбы в подрывной деятельности, и призвала Евросоюз расследовать деятельность спецслужб Брюсселя. Дипломат напомнила, что российское государство не входит в ЕС.

В частности, в эфире радиостанции Вести FM она сказала, что российские представители часто комментируют подобные заявления, которые Москва считает "чушью" и "безосновательными" утверждениями. По словам дипломата, Европа должна отслеживать деятельность своих спецслужб и не интересоваться работой служб России.

"Мы постоянно комментировали и по частным случаям, и глобально подобные заявления, называя их чушью и безосновательными, но очень хочется задать вопрос, наконец, уже пора и уже можно - а когда мы услышим из Брюсселя от руководителя евродипломатии подробный анализ и отчёт о деятельности спецслужб стран-членов ЕС. Они же у них есть и бюджеты у них миллиардные, что они делают? Где? Как? В каком объёме? По чьему заданию? Кому подчиняются? С кем взаимодействуют?" - заявила Захарова.Читайте такжеВ Чехии показали копии паспортов Петрова и Боширова, появился ответ РФ

Также она добавила, что Россия не входит в Европейский Союз и призвала наднациональное объединение решать свои вопросы, а не ставить Москве ультиматумы.

"Прекратите уже заниматься Россией, которая не является членом ЕС. Займитесь друг другом, ставьте друг другу ультиматумы, требуйте, развивайтесь, общайтесь на демократических основах", - подчеркнула Мария Захарова.

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