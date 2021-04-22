В МИД России разразились резким заявлением в адрес Евросоюза

В российском МИД призвали Евросоюз расследовать деятельность европейских спецслужб.
Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подвергла резкой критике заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, обвинившего российские спецслужбы в подрывной деятельности, и призвала Евросоюз расследовать деятельность спецслужб Брюсселя. Дипломат напомнила, что российское государство не входит в ЕС.
В частности, в эфире радиостанции Вести FM она сказала, что российские представители часто комментируют подобные заявления, которые Москва считает "чушью" и "безосновательными" утверждениями. По словам дипломата, Европа должна отслеживать деятельность своих спецслужб и не интересоваться работой служб России.
"Мы постоянно комментировали и по частным случаям, и глобально подобные заявления, называя их чушью и безосновательными, но очень хочется задать вопрос, наконец, уже пора и уже можно - а когда мы услышим из Брюсселя от руководителя евродипломатии подробный анализ и отчёт о деятельности спецслужб стран-членов ЕС. Они же у них есть и бюджеты у них миллиардные, что они делают? Где? Как? В каком объёме? По чьему заданию? Кому подчиняются? С кем взаимодействуют?" - заявила Захарова.Читайте такжеВ Чехии показали копии паспортов Петрова и Боширова, появился ответ РФ
Также она добавила, что Россия не входит в Европейский Союз и призвала наднациональное объединение решать свои вопросы, а не ставить Москве ультиматумы.
"Прекратите уже заниматься Россией, которая не является членом ЕС. Займитесь друг другом, ставьте друг другу ультиматумы, требуйте, развивайтесь, общайтесь на демократических основах", - подчеркнула Мария Захарова.
Скандал из-за взрыва военного склада в Чехии
- В селе Врбетице в Чехии 16 октября 2014 года произошел взрыв боеприпасов на оружейных складах. Два местных жителя погибли. Взрыв привел к серьезным разрушениям. Склад №16, который взорвался, арендовала компания Imex Group. Спустя два месяца взорвался еще один склад – №12, который контролировался той же фирмой. Спустя 6,5 лет официальная Прага обвинила Россию в причастности к взрывам. В частности, чешская полиция объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. Их Чехия считает сотрудниками ГУ Генштаба Минобороны РФ.
- 17 апреля чешские власти объявили о высылке 18 сотрудников российского посольства в Праге. Чехия считает дипломатов офицерами спецслужб России. Такое решение обусловлено появлением информации о том, что к взрыву на складе в Врбетице могут быть причастны "российские разведчики".