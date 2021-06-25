Поражение ЕС на переговорах с Путиным: дипломат объявил об опасности планов Меркель

Попытки Евросоюза договориться с Путиным обернутся поражением Брюсселя – дипломат / Reuters

План канцлера ФРГ Ангелы Меркель по приглашению президента РФ Владимира Путина на саммит ЕС представляет опасность для Европы, которую ждет поражение в результате таких переговоров. Меркель не понимает проблемных аспектов ситуации с безопасностью, о чем ей должен сказать президент Украины Владимир Зеленский во время личной встречи. С Путиным нужно говорить с позиции силы, а не с точки зрения нормализации отношений. Об этом заявил украинский дипломат, бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

В эфире телеканала Украина 24 он сказал о том, что Меркель затеяла опасную игру, выступив с идеей о приглашении Путина на саммит ЕС. Это сигнал о стремлении к нормализации отношений Европы с Россией. Меркель до конца не понимает, что такая инициатива сыграет не в пользу Евросоюза.

"Я не поддерживаю идею Меркель, более того, считаю ее очень опасной. И знаю из своих французских источников, французы только поддержали. Идея на самом деле именно от Меркель. Одно дело — говорить с Путиным, но когда Путина приглашают на площадку, создавая ему новый формат, и он говорит уже с ЕС, и будет всем рассказывать, что ЕС его приглашает — это реально желание вернуться к нормальности в отношениях с Путиным. Есть вопросы "Северного потока-2", 12 июля Зеленский у Меркель, 15 июля — Меркель у Байдена. И я думаю, она будет пытаться решить основные проблемы вокруг "Северного потока-2", хотя я знаю, что для США работа нашей ГТС — это красная линия. А для Меркель... она понимает экономику, а вызовов безопасности до конца не воспринимает", - объяснил Климкин.Читайте такжеМеркель на встрече с Байденом сделала заявление о транзите газа через Украину и Северном потоке-2

Также он добавил, что ЕС потерпит поражение от попыток урегулирования отношений с Москвой. Зеленский должен объяснить Меркель, что попытки договориться с Россией обернутся проблемами в сфере безопасности. Переговоры с Путиным нужно вести с позиции силы, не допуская тех ошибок, которые были совершены в прошлом.

"Это очень серьезная задача для Зеленского — объяснить в Берлине, что это не только экономика, это для нас безопасность. Поэтому инициатива очень опасна. Я считаю, что Меркель наступает на те же грабли, на которые наступали до войны. Я знаю, что в ЕС достаточно людей, которые понимают, что с сегодняшним Путиным говорить нужно, говорить жестко и с позиции силы, как говорит Байден, но не съезжать на нормальность и ровные отношения. Если это ЕС сделает, он проиграет", - подчеркнул Павел Климкин.

Приглашение Путина на саммит ЕС