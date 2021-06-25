Поражение ЕС на переговорах с Путиным: дипломат объявил об опасности планов Меркель

Меркель попытается решить основные проблемы по вопросу Северного потока-2, считает Павел Климкин.
План канцлера ФРГ Ангелы Меркель по приглашению президента РФ Владимира Путина на саммит ЕС представляет опасность для Европы, которую ждет поражение в результате таких переговоров. Меркель не понимает проблемных аспектов ситуации с безопасностью, о чем ей должен сказать президент Украины Владимир Зеленский во время личной встречи. С Путиным нужно говорить с позиции силы, а не с точки зрения нормализации отношений. Об этом заявил украинский дипломат, бывший министр иностранных дел Павел Климкин.
В эфире телеканала Украина 24 он сказал о том, что Меркель затеяла опасную игру, выступив с идеей о приглашении Путина на саммит ЕС. Это сигнал о стремлении к нормализации отношений Европы с Россией. Меркель до конца не понимает, что такая инициатива сыграет не в пользу Евросоюза.
"Я не поддерживаю идею Меркель, более того, считаю ее очень опасной. И знаю из своих французских источников, французы только поддержали. Идея на самом деле именно от Меркель. Одно дело — говорить с Путиным, но когда Путина приглашают на площадку, создавая ему новый формат, и он говорит уже с ЕС, и будет всем рассказывать, что ЕС его приглашает — это реально желание вернуться к нормальности в отношениях с Путиным. Есть вопросы "Северного потока-2", 12 июля Зеленский у Меркель, 15 июля — Меркель у Байдена. И я думаю, она будет пытаться решить основные проблемы вокруг "Северного потока-2", хотя я знаю, что для США работа нашей ГТС — это красная линия. А для Меркель... она понимает экономику, а вызовов безопасности до конца не воспринимает", - объяснил Климкин.Читайте такжеМеркель на встрече с Байденом сделала заявление о транзите газа через Украину и Северном потоке-2
Также он добавил, что ЕС потерпит поражение от попыток урегулирования отношений с Москвой. Зеленский должен объяснить Меркель, что попытки договориться с Россией обернутся проблемами в сфере безопасности. Переговоры с Путиным нужно вести с позиции силы, не допуская тех ошибок, которые были совершены в прошлом.
"Это очень серьезная задача для Зеленского — объяснить в Берлине, что это не только экономика, это для нас безопасность. Поэтому инициатива очень опасна. Я считаю, что Меркель наступает на те же грабли, на которые наступали до войны. Я знаю, что в ЕС достаточно людей, которые понимают, что с сегодняшним Путиным говорить нужно, говорить жестко и с позиции силы, как говорит Байден, но не съезжать на нормальность и ровные отношения. Если это ЕС сделает, он проиграет", - подчеркнул Павел Климкин.
Приглашение Путина на саммит ЕС
- Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель ранее предложила пригласить российского президента Владимира Путина на саммит Евросоюза. Инициативу поддержал французский глава государства Эммануэль Макрон. Впрочем, остальные государства, кроме Австрии, выступили против такой идеи.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассматривает данную ситуацию как попытку Европы сделать шаг к уходу от санкций в отношении России. Такие действия могут негативно повлиять на выполнение Москвой Минских соглашений по Донбассу.