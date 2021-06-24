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Срыв переговоров по Донбассу: Украина объявила об опасности саммита ЕС с участием Путина

24 июня 2021, 22:03

Россия не меняет свою политику в отношении Украины и Евросоюза, сказал Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба
Украина выступает против участия Путина в саммите Евросоюза - Кулеба / УНИАН

Официальный Киев считает приглашение президента РФ Владимира Путина на саммит ЕС опасным прецедентом, который сигнализирует об отклонении Брюсселя от санкционной политики в отношении Москвы. К тому же такой шаг может негативно повлиять на выполнение россиянами Минских соглашений по Донбассу. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Как сообщает телеканал Дом, на брифинге в Брюсселе он рассказал о том, что приглашение Путина на саммит Евросоюза может негативно отразиться на ситуации с санкциями в отношении России и выполнении Москвой Минских соглашений.

Дипломат акцентировал внимание на том, что Евросоюз не должен демонстрировать стремление к восстановлению отношений с Россией, так как Москва не меняет своей политики в отношении Киева и Брюсселя.

"Инициатива восстановить саммиты с Россией без какого-либо прогресса с российской стороны будет опасным отклонением от санкционной политики ЕС. Решение заморозить саммиты ЕС — Россия было принято в 2014 году на фоне агрессии РФ против Украины. К сожалению, Россия не демонстрировала намерений изменить свою политику ни в отношении Украины, ни в отношении Евросоюза. И мы считаем, что для восстановления саммитов нет оснований", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.Читайте такжеРоссия – сторона конфликта, а Крым надо вернуть: в ЕС призвали к "более серьезным мерам" на Донбассе

Напомним, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель предложила пригласить президента РФ Владимира Путина на саммит Евросоюза. Ее поддержал президент Франции Эммануэль Макрон. Остальные государства, помимо Австрии, выступили против такой инициативы.

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Отношения России и Евросоюза

Отношения РФ и ЕС значительно испортились после того, как в 2014 году Россия оккупировала автономную республику Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Мировое сообщество осуждает действия Москвы и призывает российское государство вернуть суверенные территории под политический контроль Киева. Против российских политиков, чиновников и бизнесменов действуют санкции Запада.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал сценарий, при котором Москва пойдет на разрыв отношений с ЕС. Подобный расклад будет реализован в том случае, если Брюссель ударит санкциями по стратегически важным секторам российской экономики.

Спикер Кремля Дмитрий Песков уточнял, что Россия сама не стремится прекратить отношения с Евросоюзом, однако готова к такому шагу в том случае, если решение примут в Брюсселе.

14 мая Россия впервые опубликовала список недружественных для Москвы государств. В перечне таких стран оказались США и Чехия.

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