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Отталкивать и сдерживать: в Евросоюзе опубликовали новую стратегию отношений с Россией

17 июня 2021, 16:08
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В Брюсселе отметили, что Россия подрывает международное право и ключевые принципы ОБСЕ и Совета Европы, которые она обязалась выполнять полностью.

Евросоюз, Украина
В Евросоюзе опубликовали новую стратегию отношений с Россией / УНИАН

17 июня в Брюсселе презентовали совместный документ внешнеполитической службы ЕС и Еврокомиссии, в котором изложена стратегия отношений организации с Россией, основанная на трех принципах: отталкивании, сдерживании и взаимодействии. Презентацию провел лично руководитель дипломатов Евросоюза Жозеп Боррель.

В ЕС отмечают, что Россия подрывает международное право и ключевые принципы ОБСЕ и Совета Европы, которые она обязалась выполнять. Она пытается влиять, вмешиваться и дестабилизировать ЕС и его государства-члены, а также страны-партнеры, использует политические репрессии, в том числе против прав человека и основных свобод, чтобы сохранить нынешний политический и экономический порядок в стране.

В связи с этим в подготовленный документ внесены пять принципов, одобренные еще в 2016 году, которыми руководствуется ЕС в отношениях с Россией:

  • полное выполнение Минских договоренностей как ключевое условие любых существенных изменений в отношениях ЕС;
  • укрепление отношений с восточными партнерами ЕС и другими соседями;
  • повышение устойчивости ЕС;
  • выборочное взаимодействие с Россией по вопросам, которые находятся в интересах ЕС;
  • поддержка контактов между людьми и гражданского общества в России.

Для ответа на стратегический вызов со стороны РФ в соответствии с этими принципами Еврокомиссия и высокий представитель Евросоюза предлагают, чтобы Евросоюз одновременно отталкивал, сдерживал и взаимодействовал с Россией.

Кроме того, Брюссель будет продолжать заявлять о систематических нарушениях Россией международного права в Украине, Грузии и других странах.

Далее − Евросоюз подтвердит свою поддержку Украины и ее территориальной целостности, суверенитета и независимости. Это и включает в себя призыв к России взять на себя ответственность как сторона конфликта и полностью выполнить Минские соглашения.

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Напомним, ранее руководитель Европейской партии в Европарламенте Манфред Вебер 11 апреля заявил, что Запад должен отключить Россию от SWIFT и заморозить счета российских олигархов в том случае, если Москва пойдет на новую военную агрессию в отношении Украины.

30 апреля Россия решила ввести санкции против 8 граждан Европейского Союза. Вследствие этого вице-президенту Еврокомиссии Вере Юровой и главе Европарламента Давиду Сассоли запретили въезд на территорию российского государства.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подверг критике решение России и заявил, что Москва вместо поиска компромисса решила пойти на конфронтацию с Брюсселем.

новости России Евросоюз Жозеп Боррель новости Европы
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