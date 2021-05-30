В России резко отреагировали на планы нового удара Евросоюза по Москве

В Госдуме заявили, что Европарламент не решает вопроса по санкциям, а его решения носят рекомендательный характер / Reuters

В российской Госдуме назвали планы Евросоюза по новым санкциям в отношении РФ "русофобией" и "антироссийской истерией". В Москве считают, что Европа продолжает вмешиваться во внутриполитические дела России, а в компетенцию Европарламента не входят вопросы, связанные с санкционной политикой. Об этом заявил глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

"Европарламент продолжает линию на вмешательство в дела российского государства. Это еще одно заявление в этом же ключе. Русофобия и антироссийская истерия стали визитной карточкой европарламентариев", - цитирует комментарий политика ТАСС.

По его словам, в данной ситуации вряд ли можно говорить о восстановлении конструктивного диалога Москвы и Брюсселя, так как со стороны Европы долгий период времени не наблюдается "адекватной" политики в отношении Москвы.

Также российский парламентарий добавил, что вопрос санкций не является компетенцией Европарламента, а его решения являются лишь рекомендательными.Читайте такжеУ Путина резко отреагировали на заявления из Лондона об ударе по двум газопроводам РФ

"Однако тут же стоит напомнить, что в функции и компетенцию Европарламента не входят вопросы санкционной политики, а все его громогласные резолюции носят лишь рекомендательный характер", - подчеркнул Леонид Слуцкий.

Напомним, глава Европарламента Давид Сассоли призвал ввести новые санкции против России. По его словам, Европа должна ужесточить антироссийские ограничения, поддержать российских диссидентов, а также установить контакты с независимой прессой и неправительственными организациями.

Отношения России и Запада