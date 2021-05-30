В России резко отреагировали на планы нового удара Евросоюза по Москве

Европа продолжает вмешиваться во внутренние дела России, сказал Леонид Слуцкий.
В российской Госдуме назвали планы Евросоюза по новым санкциям в отношении РФ "русофобией" и "антироссийской истерией". В Москве считают, что Европа продолжает вмешиваться во внутриполитические дела России, а в компетенцию Европарламента не входят вопросы, связанные с санкционной политикой. Об этом заявил глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
"Европарламент продолжает линию на вмешательство в дела российского государства. Это еще одно заявление в этом же ключе. Русофобия и антироссийская истерия стали визитной карточкой европарламентариев", - цитирует комментарий политика ТАСС.
По его словам, в данной ситуации вряд ли можно говорить о восстановлении конструктивного диалога Москвы и Брюсселя, так как со стороны Европы долгий период времени не наблюдается "адекватной" политики в отношении Москвы.
Также российский парламентарий добавил, что вопрос санкций не является компетенцией Европарламента, а его решения являются лишь рекомендательными.Читайте такжеУ Путина резко отреагировали на заявления из Лондона об ударе по двум газопроводам РФ
"Однако тут же стоит напомнить, что в функции и компетенцию Европарламента не входят вопросы санкционной политики, а все его громогласные резолюции носят лишь рекомендательный характер", - подчеркнул Леонид Слуцкий.
Напомним, глава Европарламента Давид Сассоли призвал ввести новые санкции против России. По его словам, Европа должна ужесточить антироссийские ограничения, поддержать российских диссидентов, а также установить контакты с независимой прессой и неправительственными организациями.
Отношения России и Запада
- Отношения РФ и Западного мира испортились в 2014 году после аннексии Россией украинского полуострова Крым и оккупации Донбасса. Мировое сообщество осуждает действия Москвы, призывает государство освободить данные территории и вернуть их Украине. В отношении российских политиков, чиновников и бизнесменов действуют различные санкции.
- Российский президент Владимир Путин ранее пригрозил "выбить зубы" государствам, которые посягают на территориальную целостность РФ. Он также акцентировал внимание на том, что США тратят намного больше денег на вопросы национальной безопасности, чем Россия.
- Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что внешняя политика Москвы продиктована интересами российских граждан и рассказал о готовность РФ "дружить с Западом" при условии сохранения российским государством "чувства собственного достоинства".