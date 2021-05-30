УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В России резко отреагировали на планы нового удара Евросоюза по Москве

30 мая 2021, 16:41
Прослушать новость
Остановить

Европа продолжает вмешиваться во внутренние дела России, сказал Леонид Слуцкий.

Государственная Дума, Госдума
В Госдуме заявили, что Европарламент не решает вопроса по санкциям, а его решения носят рекомендательный характер / Reuters

В российской Госдуме назвали планы Евросоюза по новым санкциям в отношении РФ "русофобией" и "антироссийской истерией". В Москве считают, что Европа продолжает вмешиваться во внутриполитические дела России, а в компетенцию Европарламента не входят вопросы, связанные с санкционной политикой. Об этом заявил глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

"Европарламент продолжает линию на вмешательство в дела российского государства. Это еще одно заявление в этом же ключе. Русофобия и антироссийская истерия стали визитной карточкой европарламентариев", - цитирует комментарий политика ТАСС.

По его словам, в данной ситуации вряд ли можно говорить о восстановлении конструктивного диалога Москвы и Брюсселя, так как со стороны Европы долгий период времени не наблюдается "адекватной" политики в отношении Москвы.

Также российский парламентарий добавил, что вопрос санкций не является компетенцией Европарламента, а его решения являются лишь рекомендательными.Читайте такжеУ Путина резко отреагировали на заявления из Лондона об ударе по двум газопроводам РФ

"Однако тут же стоит напомнить, что в функции и компетенцию Европарламента не входят вопросы санкционной политики, а все его громогласные резолюции носят лишь рекомендательный характер", - подчеркнул Леонид Слуцкий.

Напомним, глава Европарламента Давид Сассоли призвал ввести новые санкции против России. По его словам, Европа должна ужесточить антироссийские ограничения, поддержать российских диссидентов, а также установить контакты с независимой прессой и неправительственными организациями.

Отношения России и Запада

  • Отношения РФ и Западного мира испортились в 2014 году после аннексии Россией украинского полуострова Крым и оккупации Донбасса. Мировое сообщество осуждает действия Москвы, призывает государство освободить данные территории и вернуть их Украине. В отношении российских политиков, чиновников и бизнесменов действуют различные санкции.
  • Российский президент Владимир Путин ранее пригрозил "выбить зубы" государствам, которые посягают на территориальную целостность РФ. Он также акцентировал внимание на том, что США тратят намного больше денег на вопросы национальной безопасности, чем Россия.
  • Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что внешняя политика Москвы продиктована интересами российских граждан и рассказал о готовность РФ "дружить с Западом" при условии сохранения российским государством "чувства собственного достоинства".
новости России Госдума РФ Леонид Слуцкий Европарламент
Сейчас вы просматриваете новость «В России резко отреагировали на планы нового удара Евросоюза по Москве». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Семь признаков того, что у вас хроническое воспаление в организмеСемь признаков того, что у вас хроническое воспаление в организме В моду на лето 2021 возвращаются необыкновенные женские брюки с "привкусом" меланхолии 70-хВ моду на лето 2021 возвращаются необыкновенные женские брюки с "привкусом" меланхолии 70-х Участница Танців з зірками топлес взбудоражила фантазию в пикантной позеУчастница Танців з зірками топлес взбудоражила фантазию в пикантной позе "Сногсшибательная": Настя Каменских в корсете заворожила обольстительным телом"Сногсшибательная": Настя Каменских в корсете заворожила обольстительным телом Обойтись без сябров: проживет ли Украина без поставок белорусского топливаОбойтись без сябров: проживет ли Украина без поставок белорусского топлива

Последние новости

16:44
Умер известный украинский писатель Михаил Слабошпицкий: причина смерти
16:41
В России резко отреагировали на планы нового удара Евросоюза по Москве Видео
16:15
Гороскоп на завтра 31 мая 2021 всех знаков Зодиака: два любовных пути и покорение высот Видео
16:14
Издание Bloomberg поделилось информацией о новых продуктах Apple
16:11
Киев накроет мощная гроза: синоптик предупредила о резком похолодании Видео
Реклама
16:05
Как приготовить вкусный кофе Латте дома: невероятно простой рецепт Видео
15:52
Скандал вокруг PinchukArtCentre: экскурсовод назвал войну на Донбассе "гражданской" Видео
15:26
Первая жертва желтой плесени: грибок убил COVID-пациента в Индии Видео
15:14
PS5 в стиле 70-х годов: энтузиаст до неузнаваемости изменил дизайн консоли Видео
15:13
В Киеве задержали грабителя женщин на свиданиях, сбежавшего из зала суда в Ирпене
15:03
Плакал у болота, обнимал пса: в Черкасской области всем селом искали ребенка, который убежал в лес
14:42
У оккупантов новая проблема: в Симферополе потоп после ливней, есть пострадавшие Видео
14:35
Умер автор культовой серии игр Syberia Бенуа Сокаль
14:31
Все в крови: в Барнауле надувной батут взлетел в воздух и лопнул, пострадали дети Видео
14:25
Бывший советник Трампа обратился к США и ЕС из-за СП-2 и предупредил об опасности для Украины Видео
13:52
Вакцинация от COVID-19 в Киеве: в МВЦ образовались немалые очереди на прививку Видео
13:47
Некоторым не было и трех лет: в Канаде на месте бывшей школы нашли останки 215 детей
13:34
Дизайнер показал, как может выглядеть новый Mac Pro c уменьшенным корпусом Фото
13:03
Улетела в пропасть на 100 метров: обнародованы подробности гибели украинской альпинистки в Турции Видео
12:48
У Путина раскрыли детали переговоров с Лукашенко и его сыном Видео
Реклама
12:25
В Steam идёт бесплатная раздача милого, но страшного хоррора Little Nightmares Видео
12:25
Прищучить Путина: глава Европарламента сделал заявление о санкциях против России Видео
12:18
В Одессе открыли центр вакцинации от COVID-19: какую вакцину и кому будут колоть Фото Видео
11:37
В Таиланде умер посол Украины: названа причина смерти
11:16
Стало известно, куда перевели экс-редактора Nexta Протасевича Видео
11:06
"Глобальное потепление по-украински": за два дня до начала лета в Карпатах выпал снег
10:13
Коронавирус "сбежал" из уханьской лаборатории: в разведке Великобритании нашли "колыбель" пандемии Видео
09:39
"Всем бы такой штатив": в прямом эфире украинского телеканала женщина сверкнула голой грудью Видео
09:32
Евросоюз предложил США вместе "тягаться" с Россией Видео
09:20
Гороскоп на 30 мая 2021 всех знаков Зодиака: путь в западню и крах надежд Видео
08:50
Дожди продолжат заливать Украину: синоптик назвал "сухие" дни Видео
08:25
Народ требует крови: как Зеленскому пойти на второй срок мнение
08:17
Коронавирус в Украине "обессилел": за сутки выявили всего 1700 случаев заражения Видео
07:48
Пуповина перекушенная: в Ивано-Франковске сразу после родов горе-мать выбросила дитя в мусорный бак Видео
07:30
Прошлые ошибки дадут о себе знать: что сулит Водолею гороскоп на июнь 2021
06:29
Подыгрывание РФ и Китаю: почему Турция смягчила удар НАТО по Беларуси мнение
06:03
В моду на лето 2021 вошли слингбэки – туфли сказочной красоты из 40-х, которые оставил нам Диор Фото Видео
06:02
Рост авторитета и застой в делах: что сулит Стрельцу гороскоп на июнь 2021
05:28
"Адская" жара +40° и потопы: синоптик удивил прогнозом погоды на лето Видео
05:02
Эксперт объяснил, почему украинцы не дождутся проплывающего по реке трупа Путина Видео
Реклама
04:44
Батальон США в степях Украины: экс-министр назвал лучшую защиту от агрессии РФ Видео
04:22
В моду на лето 2021 вернулись джинсовые платья в стиле 90-х, которые излучают дух свободы Фото Видео
03:50
Мир ответит пощечиной на ласку: что обещает Козерогу гороскоп на июнь 2021
02:58
Гены и генетический рак: что нужно знать Видео
02:16
Грипп и его последствия: к каким осложнениям может привести болезнь Видео
01:05
"Почему бы и нет?": спикер президента Украины объяснила, зачем идет в шоу бизнес Видео
00:51
В Канаде голый политик "сходил по-маленькому" в чашку во время онлайн-заседания парламента
00:30
Звезда Папика Даша Петрожицкая сделала откровенное признание о своем возлюбленном Видео
00:16
Определен победитель Лиги чемпионов сезона 2020-2021 Видео
29 мая, суббота
23:58
Netflix купил права на два российских фильма, запрещенных в Украине
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять