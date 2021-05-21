Россия готова дружить с Западом, но при одном условии – Лавров

Россия готова дружить с Западом, если будет уважаться чувство собственного достоинства россиян - Лавров / Reuters

Москва готова к построению оптимальных отношений с Западом, но только с условием сохранения "чувства собственного достоинства", которое передается россиянам по наследству. Внешняя политика России направлена на благополучие российских граждан. Москва не может игнорировать историю и традиции своего государства. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Как сообщает РИА Новости, в ходе пресс-конференции с главой МИД Исландии Гудлёйгуром Тором Тордарсоном российский дипломат сказал, что Россия готова дружить с Западом в том случае, если будет учитываться государственное чувство собственного достоинства. При этом Лавров утверждает, что российская внешняя политика направлена на благо россиян.

"Мы готовы с Западом дружить, но подчеркну: только с чувством собственного достоинства, которое мы унаследовали за столетия, тысячелетия существования нашей страны от наших предков. Благополучие наших граждан — это главная цель внешней политики", - утверждает он.Читайте такжеУ Лаврова сделали заявление о сценарии для РФ в случае отключения от SWIFT

Также глава МИД РФ подчеркнул, что Россия не может работать над развитием своей внешней политики, не учитывая исторические особенности и традиции своего государства.

Отношения России и Запада