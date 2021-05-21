Россия готова дружить с Западом, но при одном условии – Лавров

Российская внешняя политика преследует конкретную цель, утверждает Сергей Лавров.
Москва готова к построению оптимальных отношений с Западом, но только с условием сохранения "чувства собственного достоинства", которое передается россиянам по наследству. Внешняя политика России направлена на благополучие российских граждан. Москва не может игнорировать историю и традиции своего государства. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Как сообщает РИА Новости, в ходе пресс-конференции с главой МИД Исландии Гудлёйгуром Тором Тордарсоном российский дипломат сказал, что Россия готова дружить с Западом в том случае, если будет учитываться государственное чувство собственного достоинства. При этом Лавров утверждает, что российская внешняя политика направлена на благо россиян.
"Мы готовы с Западом дружить, но подчеркну: только с чувством собственного достоинства, которое мы унаследовали за столетия, тысячелетия существования нашей страны от наших предков. Благополучие наших граждан — это главная цель внешней политики", - утверждает он.Читайте такжеУ Лаврова сделали заявление о сценарии для РФ в случае отключения от SWIFT
Также глава МИД РФ подчеркнул, что Россия не может работать над развитием своей внешней политики, не учитывая исторические особенности и традиции своего государства.
Отношения России и Запада
- Отношения России с США и Евросоюзом существенно испортились после того, как в 2014 году Москва аннексировала Крым и оккупировала Донбасс – суверенные территории Украины. Мировое сообщество осуждает действия РФ и призывает российское государство вернуть оккупированные АР Крым и ОРДЛО под политический контроль Киева. В отношении российских политиков, чиновников и бизнесменов действует ряд западных санкций.
- Глава МИД России Сергей Лавров не исключал сценарий, при котором Москва пойдет на разрыв отношений с Евросоюзом. Такой сценарий, по его словам, в РФ рассматривают на тот случай, если европейские государства ударят санкциями по стратегическим секторам российской экономики.
- Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя слова Лаврова, сказал, что дипломата неправильно поняли: Россия разорвет отношения с ЕС в том случае, если на такой шаг пойдет Брюссель.
- 14 мая в России впервые опубликовали список недружественных государств. В перечне таких стран, согласно решению Кабмина по указу Путина, оказались США и Чехия.