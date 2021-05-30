УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Прищучить Путина: глава Европарламента сделал заявление о санкциях против России

30 мая 2021, 12:25

После введения санкций против Беларуси из-за инцидента с самолетом Ryanair ЕС должен рассмотреть дальнейшие санкционные меры и против России, убежден Сассоли.

Давид-Мария Сассоли
Сассоли сделал заявление о санкциях против России / Reuters

Глава Европейского парламента Дэвид Сассоли призвал усилить санкции против России. Он отметил, что у Евросоюза с Российской Федерацией сейчас "очень напряженные" отношения.

Сассоли в интервью изданиям медиагруппы Funke подчеркнул, что после введения санкций против Беларуси из-за инцидента с самолетом Ryanair ЕС должен рассмотреть дальнейшие санкционные меры и против России, сообщает DW.

"Мы должны ужесточить санкции против российских чиновников, но также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом и поддержать российских диссидентов, неправительственные организации и независимые СМИ", - заявил он.

Комментируя недавние события вокруг принудительной посадки самолета RyanAir в Минске, Сассоли отметил, что отношения Москвы и Минска продолжат укрепляться.

Политик уточнил, что взаимодействие Евросоюза и России также "очень напряженное" на фоне отравления и тюремного заключения российского оппозиционера Алексея Навального, а также конфликта на Востоке Украины.

Сассоли сказал, что ЕС продолжит поддерживать внимание к делу с посадкой самолета в Минске и давить на белорусские власти, а также выразил надежду, что это приведет к освобождению Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги.

Ранее Евросоюз предложил США вместе "тягаться" с Россией. В проекте совместного заявления саммита Евросоюз – США предложили объединить усилия в противодействии России. Заявление подготовила европейская сторона и направила его на согласование в Вашингтон.

В Европарламенте также раскрыли сценарий удара по РФ. В проекте рекомендаций по выстраиванию долгосрочной стратегии ЕС в отношениях с РФ, подготовленном Комитетом Европарламента по международным делам, важным принципом является борьба с российским влиянием и "гибридными угрозами"

В документе содержатся и другие предложения на случай продолжения агрессивных действий Москвы – речь идёт о призывах отключить Россию от системы SWIFT, принимать меры для снижения зависимости от российских нефти и газа, "во всяком случае, пока президент Путин у власти".

санкции против России Давид Сассоли новости Европы
Сейчас вы просматриваете новость «Прищучить Путина: глава Европарламента сделал заявление о санкциях против России». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Гороскоп на 29 мая 2021 всех знаков Зодиака: три победы и "утечка" крупной суммыГороскоп на 29 мая 2021 всех знаков Зодиака: три победы и "утечка" крупной суммы Жена Димы Комарова Александра Кучеренко удивила красотой в стильном нарядеЖена Димы Комарова Александра Кучеренко удивила красотой в стильном наряде "Сногсшибательная": Настя Каменских в корсете заворожила обольстительным телом"Сногсшибательная": Настя Каменских в корсете заворожила обольстительным телом "Нет эффективных средств борьбы": Голубовская рассказала о новой страшной эпидемии"Нет эффективных средств борьбы": Голубовская рассказала о новой страшной эпидемии Назван самый опасный сезонный фруктНазван самый опасный сезонный фрукт

Последние новости

13:52
Вакцинация от COVID-19 в Киеве: в МВЦ образовались немалые очереди на прививку
13:47
Некоторым не было и трех лет: в Канаде на месте бывшей школы нашли останки 215 детей
13:34
Посмотрите на необычный концепт нового Mac Pro в кубическом дизайне Фото
13:22
Гороскоп на завтра 31 мая 2021 всех знаков Зодиака: два любовных пути и покорение высот Видео
13:03
Улетела в пропасть на 100 метров: обнародованы подробности гибели украинской альпинистки в Турции Видео
Реклама
12:48
У Путина раскрыли детали переговоров с Лукашенко и его сыном Видео
12:25
В Steam идёт бесплатная раздача милого, но страшного хоррора Little Nightmares Видео
12:25
Прищучить Путина: глава Европарламента сделал заявление о санкциях против России Видео
12:18
В Одессе открыли центр вакцинации от COVID-19: какую вакцину и кому будут колоть Фото Видео
11:37
В Таиланде умер посол Украины: названа причина смерти
11:16
Стало известно, куда перевели экс-редактора Nexta Протасевича Видео
11:06
"Глобальное потепление по-украински": за два дня до начала лета в Карпатах выпал снег
10:13
Коронавирус "сбежал" из уханьской лаборатории: в разведке Великобритании нашли "колыбель" пандемии Видео
09:39
"Всем бы такой штатив": в прямом эфире украинского телеканала женщина сверкнула голой грудью Видео
09:32
Евросоюз предложил США вместе "тягаться" с Россией Видео
08:50
Дожди продолжат заливать Украину: синоптик назвал "сухие" дни Видео
08:25
Народ требует крови: как Зеленскому пойти на второй срок мнение
08:20
Гороскоп на сегодня 30 мая 2021 всех знаков Зодиака: путь в западню и крах надежд Видео
08:17
Коронавирус в Украине "обессилел": за сутки выявили всего 1700 случаев заражения Видео
07:48
Пуповина перекушенная: в Ивано-Франковске сразу после родов горе-мать выбросила дитя в мусорный бак Видео
Реклама
07:30
Прошлые ошибки дадут о себе знать: что сулит Водолею гороскоп на июнь 2021
06:29
Подыгрывание РФ и Китаю: почему Турция смягчила удар НАТО по Беларуси мнение
06:03
В моду на лето 2021 вошли слингбэки – туфли сказочной красоты из 40-х, которые оставил нам Диор Фото Видео
06:02
Рост авторитета и застой в делах: что сулит Стрельцу гороскоп на июнь 2021
05:28
"Адская" жара +40° и потопы: синоптик удивил прогнозом погоды на лето Видео
05:02
Эксперт объяснил, почему украинцы не дождутся проплывающего по реке трупа Путина Видео
04:44
Батальон США в степях Украины: экс-министр назвал лучшую защиту от агрессии РФ Видео
04:22
В моду на лето 2021 вернулись джинсовые платья в стиле 90-х, которые излучают дух свободы Фото Видео
03:50
Мир ответит пощечиной на ласку: что обещает Козерогу гороскоп на июнь 2021
02:58
Гены и генетический рак: что нужно знать Видео
02:16
Грипп и его последствия: к каким осложнениям может привести болезнь Видео
01:05
"Почему бы и нет?": спикер президента Украины объяснила, зачем идет в шоу бизнес Видео
00:51
В Канаде голый политик "сходил по-маленькому" в чашку во время онлайн-заседания парламента
00:30
Звезда Папика Даша Петрожицкая сделала откровенное признание о своем возлюбленном Видео
00:16
Определен победитель Лиги чемпионов сезона 2020-2021 Видео
29 мая, суббота
23:58
Netflix купил права на два российских фильма, запрещенных в Украине
23:40
Злата Огневич призналась, какой интим позволит себе с участниками шоу Холостячка 2 Видео
23:36
Ушел из жизни почетный консул Украины в США
23:01
Врач назвал тревожные симптомы-признаки рака на ранней стадии
22:20
Эксперт рассказал, чем для "слуг народа" закончатся "наезды" на Кличко Видео
Реклама
22:17
Потерзают бури, испепелит жара: синоптик дал тревожный прогноз на лето 2021 Видео
21:54
Генерал СБУ объяснил провал Киева с авиационными санкциями против Минска Видео
21:35
У Путина поведали, будут ли самолеты Беларуси летать в Крым Видео
21:08
Во Львове девушка под наркотиками совершила ДТП и сбежала Видео
20:37
Своя вакцина от коронавируса в Украине: министр раскрыл, когда ждать важной информации Видео
20:26
Лукашенко уломал Путина на многомиллионный кредит: о чем договорились в Сочи Видео
20:15
Аншлаг и огромная очередь: сколько киевлян привили за день в МВЦ Видео
19:56
Как Байден готовится к схватке с восточным "синтоловым качком" мнение
19:43
В Киеве подрались владельцы собак: в чем причина конфликта
19:41
Российские авиакомпании устроили воздушный бойкот Беларуси - Forbes Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять