Прищучить Путина: глава Европарламента сделал заявление о санкциях против России

Сассоли сделал заявление о санкциях против России / Reuters

Глава Европейского парламента Дэвид Сассоли призвал усилить санкции против России. Он отметил, что у Евросоюза с Российской Федерацией сейчас "очень напряженные" отношения.

Сассоли в интервью изданиям медиагруппы Funke подчеркнул, что после введения санкций против Беларуси из-за инцидента с самолетом Ryanair ЕС должен рассмотреть дальнейшие санкционные меры и против России, сообщает DW.

"Мы должны ужесточить санкции против российских чиновников, но также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом и поддержать российских диссидентов, неправительственные организации и независимые СМИ", - заявил он.

Комментируя недавние события вокруг принудительной посадки самолета RyanAir в Минске, Сассоли отметил, что отношения Москвы и Минска продолжат укрепляться.

Политик уточнил, что взаимодействие Евросоюза и России также "очень напряженное" на фоне отравления и тюремного заключения российского оппозиционера Алексея Навального, а также конфликта на Востоке Украины.

Сассоли сказал, что ЕС продолжит поддерживать внимание к делу с посадкой самолета в Минске и давить на белорусские власти, а также выразил надежду, что это приведет к освобождению Романа Протасевича и его спутницы Софии Сапеги.

Ранее Евросоюз предложил США вместе "тягаться" с Россией. В проекте совместного заявления саммита Евросоюз – США предложили объединить усилия в противодействии России. Заявление подготовила европейская сторона и направила его на согласование в Вашингтон.

В Европарламенте также раскрыли сценарий удара по РФ. В проекте рекомендаций по выстраиванию долгосрочной стратегии ЕС в отношениях с РФ, подготовленном Комитетом Европарламента по международным делам, важным принципом является борьба с российским влиянием и "гибридными угрозами"

В документе содержатся и другие предложения на случай продолжения агрессивных действий Москвы – речь идёт о призывах отключить Россию от системы SWIFT, принимать меры для снижения зависимости от российских нефти и газа, "во всяком случае, пока президент Путин у власти".