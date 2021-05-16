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Новые санкции и отключение от SWIFT: в ЕП раскрыли сценарий удара по РФ

16 мая 2021, 16:41
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ЕС должен инициировать расследования "преступлений, совершённых режимом Путина", подчеркнули в Европарламенте.

Европарламент разработал план отпора РФ
В Евросоюзе решили противодействовать РФ / Фото Reuters

Евросоюз вместе с НАТО и другими партнёрами должен противодействовать агрессивной политике России и оказывать на неё давление с целью "вернуть оккупированные территории" восточным соседям ЕС.

Как говорится в проекте рекомендаций по выстраиванию долгосрочной стратегии ЕС в отношениях с РФ, подготовленном Комитетом Европарламента по международным делам, важным принципом является борьба с российским влиянием и "гибридными угрозами", сообщает Радио Свобода.

В документе содержатся и другие предложения на случай продолжения агрессивных действий Москвы – речь идёт о призывах отключить Россию от системы SWIFT, принимать меры для снижения зависимости от российских нефти и газа, "во всяком случае, пока президент Путин у власти".

В Европарламенте также предложили "действия в защиту демократии", которые рекомендуется согласовывать с США. Речь идёт о совместных санкционных списках, единой политике по борьбе с отмыванием денег, международных расследованиях, поддержке правозащитников.

По мнению авторов документа, ЕС должен инициировать международные расследования "преступлений, совершённых режимом Путина против народа России".

Кроме того, предлагается создать Свободное российское телевидение с круглосуточным вещанием для противодействия "пропаганде путинского режима". ЕС, как говорится в документе, должен также быть готовым к тому, чтобы не признавать результаты выборов в Госдуму России в 2021 году, если они не пройдут честно.

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Ухудшение отношений между Евросоюзом и РФ:

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