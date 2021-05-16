Новые санкции и отключение от SWIFT: в ЕП раскрыли сценарий удара по РФ

ЕС должен инициировать расследования "преступлений, совершённых режимом Путина", подчеркнули в Европарламенте.
Евросоюз вместе с НАТО и другими партнёрами должен противодействовать агрессивной политике России и оказывать на неё давление с целью "вернуть оккупированные территории" восточным соседям ЕС.
Как говорится в проекте рекомендаций по выстраиванию долгосрочной стратегии ЕС в отношениях с РФ, подготовленном Комитетом Европарламента по международным делам, важным принципом является борьба с российским влиянием и "гибридными угрозами", сообщает Радио Свобода.
В документе содержатся и другие предложения на случай продолжения агрессивных действий Москвы – речь идёт о призывах отключить Россию от системы SWIFT, принимать меры для снижения зависимости от российских нефти и газа, "во всяком случае, пока президент Путин у власти".
В Европарламенте также предложили "действия в защиту демократии", которые рекомендуется согласовывать с США. Речь идёт о совместных санкционных списках, единой политике по борьбе с отмыванием денег, международных расследованиях, поддержке правозащитников.
По мнению авторов документа, ЕС должен инициировать международные расследования "преступлений, совершённых режимом Путина против народа России".
Кроме того, предлагается создать Свободное российское телевидение с круглосуточным вещанием для противодействия "пропаганде путинского режима". ЕС, как говорится в документе, должен также быть готовым к тому, чтобы не признавать результаты выборов в Госдуму России в 2021 году, если они не пройдут честно.
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Ухудшение отношений между Евросоюзом и РФ:
- Ранее глава Европейской партии в Европарламенте Манфред Вебер заявил, что Запад должен отключить Россию от SWIFT и заморозить счета российских олигархов в том случае, если Москва пойдет на новую военную агрессию в отношении Украины.
- В конце апреля Россия ввела санкции против 8 граждан Европейского Союза. Вследствие этого вице-президенту Еврокомиссии Вере Юровой и главе Европарламента Давиду Сассоли запретили въезд на территорию российского государства.
- Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подверг критике решение России и заявил, что Москва вместо поиска компромисса решила пойти на конфронтацию с Брюсселем.