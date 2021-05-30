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Евросоюз предложил США вместе "тягаться" с Россией

30 мая 2021, 09:32

В совместном документе говорится о том, как Евросоюз и Соединенные Штаты Америки должны справляться с Россией.

Россия,флаг
Евросоюз предложил США вместе "тягаться" с Россией - Bloomberg / УНИАН

В проекте совместного заявления саммита Евросоюз – США предложили объединить усилия в противодействии России. Заявление подготовила европейская сторона и направила его на согласование в Вашингтон.

Как сообщает агентство Bloomberg, в документе говорится о том, как Евросоюз и Соединенные Штаты Америки должны справляться с "беспрецедентными глобальными вызовами".

"Мы едины в нашем принципиальном подходе к России, и будем решительно реагировать на ее повторяющуюся модель негативного поведения и злонамеренной деятельности", - цитирует агентство текст проекта документа.

В нем также предлагается "тесно консультироваться и сотрудничать по всему спектру общих проблем и возможностей в рамках соответствующих аналогичных многогранных подходов к Китаю".

Ранее в Европарламенте раскрыли сценарий удара по РФ. В проекте рекомендаций по выстраиванию долгосрочной стратегии ЕС в отношениях с РФ, подготовленном Комитетом Европарламента по международным делам, важным принципом является борьба с российским влиянием и "гибридными угрозами"

В документе содержатся и другие предложения на случай продолжения агрессивных действий Москвы – речь идёт о призывах отключить Россию от системы SWIFT, принимать меры для снижения зависимости от российских нефти и газа, "во всяком случае, пока президент Путин у власти".

Также ранее глава Европейской партии в Европарламенте Манфред Вебер заявил, что Запад должен отключить Россию от SWIFT и заморозить счета российских олигархов в том случае, если Москва пойдет на новую военную агрессию в отношении Украины.

военная агрессия РФ новости Европы
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