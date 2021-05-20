Путин разразился обещанием "выбить зубы" из-за территорий России

Владимир Путин / Reuters

Российский президент Владимир Путин пригрозил "выбить зубы" всем, кто попытается посягнуть на территории РФ. По его словам, такую позицию гарантирует развитие армии. Об этом он заявил на заседании оргкомитета Победа.

"Все нас пытаются укусить или что-то от нас откусить — но они должны знать, что мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться, и залог этого — развитие вооруженных сил", - цитирует его РИА Новости.

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