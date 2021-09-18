"Це - сюрприз": у Пентагоні стурбовані військовою міццю Росії

Пентагон не розуміє, як Росія наростила таку військову силу / Reuters

Заступник голови Комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Джон Хайтен заявив, що Російська Федерація володіє неймовірно потужними збройними силами.

Про це він висловився 17 вересня під час виступу в неурядовій Атлантичній раді.

Хайтен стверджує, що важливо зрозуміти, яким чином Москва зуміла досягти такого результату буквально за два десятиліття.

"Я думаю, що важливо розуміти, що цей сюрприз не стався відразу", - підкреслив генерал.

ЗМІ пишуть, що за два дні до цієї заяви під час відеоконференції, організованої Вашингтоном, Хайтен заявив, що США не повинна ніколи вступати у війну з Росією і Китаєм, бо це призведе до руйнівних наслідків для всього світу.

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Нагадаємо, рамках робочого візиту до США президент України Володимир Зеленський 31 серпня провів зустріч з Міністром оборони США Ллойдом Остіном. Шеф Пентагону підтвердив, що Вашингтон продовжить підтримувати Київ у питаннях протистояння російській агресії, і схвалив прагнення України вступити в НАТО.

Також американське та українське відомства підписали Рамкову угоду про стратегічні основи оборонного партнерства.

Документ підтверджує ключові принципи та визначає амбітні цілі для двосторонніх відносин у сфері оборони шляхом:

визначення шляхів просування спільних двосторонніх пріоритетів для вирішення поточних і виникаючих викликів у сфері безпеки;

підтвердження прихильності загальним демократичним цінностям, включаючи верховенство права і повагу прав людини;

підтвердження непохитної підтримки Міністерства оборони США суверенітету і територіальної цілісності України, а також засудження російської окупації Криму та агресії на Сході України;

визначення подальших кроків взаємодії міністерств для підвищення військового потенціалу та готовності України до збереження територіальної цілісності країни, прогресу на шляху взаємосумісності з НАТО та сприяння регіональній безпеці;

підтвердження постійної підтримки Міноборони США права України визначати свій майбутній зовнішньополітичний курс, незалежний від зовнішнього втручання, в тому числі в прагненні України до вступу в НАТО.

Двосторонні оборонні відносини будуть зосереджені на ряді стратегічних пріоритетів. Зокрема: