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Фініш Мінського формату: Зеленський оголосив про нові перемовини щодо Донбасу з Путіним і Байденом

25 червня 2021, 04:49

Зустрічі з президентом США Байденом і главою РФ Путіним повинні змінити ситуацію щодо Донбасу, сказав Володимир Зеленський.

Зеленський
Треба знайти новий формат щодо врегулювання конфлікту на Донбасі - Зеленський / president.gov.ua

Мінські угоди спочатку були непродуктивним документом, проте сьогодні це єдина програма врегулювання військового конфлікту на Донбасі. Україна не відмовляється від Мінського формату, а прагне до відкриття іншої перемовної повістки. Новий формат дискусії обговорюватиметься з президентом США Джо Байденом і господарем Кремля Володимиром Путіним. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

У інтерв'ю для програми VIP з Наталією Мосейчук на каналі 1+1 він розповів про те, що Мінські угоди, по суті, є "ледве живим" документом. Наприклад, там не сказано, що Росія має право роздавати свої паспорти українським громадянам на окупованому Донбасі. Однак наразі це єдина програмна повістка, яка продовжує діяти щодо конфлікту.

"Паспортизація є одним з доказів того, що "Мінськом" ніхто не йде. "Мінськ" народився ледве живим. Те, що було підписано у 2015 році, воно ледве живе. Питання у тому, що сьогодні Нормандія, спираючись на "Мінськ", спираючись на зустрічі в Нормандії, - це єдиний документ або єдина адженда", - сказав Зеленський.читайте такожПутін запропонував підключити США до "Мінську": у Кравчука назвали новий сценарій щодо Донбасу

Також він додав, що від "Мінська" відмовлятися не потрібно, однак на перемовинах з Байденом і Путіним слід знайти новий формат щодо Донбасу.

"Я вважаю, зустріч з президентом Росії і зустріч моя з президентом США може надати іншу адженду вирішення цих питань", - підкреслив Володимир Зеленський.

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Перемовини щодо Донбасу

Президент України Володимир Зеленський в травні заявляв, що Банкова вже веде перемовини з Кремлем щодо організації зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що організація зустрічі Зеленського і Путіна стане складним завданням. Однак Київ готовий докласти максимум зусиль до підготовки такої дискусії, якщо діалог посприяє врегулюванню російсько-українського конфлікту.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков стверджував, що Путін готовий до зустрічі із Зеленським. Однак наразі сторони не досягли конкретної домовленості щодо цього питання.

Глава делегації України в ТКГ Леонід Кравчук зробив прогноз, згідно з яким після візиту президента Зеленського до Вашингтону американці можуть підключитися до перемовин щодо Донбасу. Політик вважає, що така ситуація стане позитивним сигналом, тому що Париж і Берлін діють недостатньо жорстко щодо Росії.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що США вже визначаються, в якому форматі Вашингтон приєднається до перемовин на Донбасі. Вже в липні-серпні, після зустрічі Зеленського і Байдена, з'явиться детальна інформація щодо цього питання.

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