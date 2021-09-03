"Формальні обставини є": Стефанчук розповів, коли можуть розпустити Раду

Руслан Стефанчук прокоментував можливість розпуску парламенту / УНІАН

Віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що формальні обставини для розпуску парламенту існували й існують. Проте наразі до "крайньої межі ситуація в країні не дійшла".

"Президент чітко дав зрозуміти, що допоки парламент, уряд, Офіс президента виконують програму президента, ми будемо існувати як єдина команда. Якщо ні… для нього пріоритет - ідея, час якої настав", – заявив він в ефірі телеканалу "Україна 24".

Політик зазначив, що зараз не бачить передумов для розпуску парламенту: "Мені здається, що це правильний підхід – не суб'єктивізуватись на тих чи інших питаннях, а виключно поставити в основу ефективну діяльність і досягнення цілей і чітких параметрів".

У якому випадку можуть розпустити парламент / Інфографіка Слово і Діло

Раніше глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія оцінив ймовірність розпуску Верховної Ради. За його словами, ймовірність того, що президент Володимир Зеленський розпустить парламент становить менш як 1%.

За словами Арахамії, український гарант повинен "перезавантажити" парламент, якщо він не підтримає його законопроєкт про звільнення суддів Конституційного Суду України, які скасували деякі норми антикорупційного законодавства. Глава фракції "Слуга народу" впевнений, що президент Зеленський не зацікавлений в цьому.

На думку спікера ВР Дмитра Разумкова, для того, щоб розпустити Раду, повинні бути вагомі підстави, які відповідають Конституції. Зараз таких немає.