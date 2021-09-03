"Формальные обстоятельства есть": Стефанчук рассказал, когда могут распустить Раду

Руслан Стефанчук прокомментировал возможность роспуска парламента / УНИАН

Вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что формальные обстоятельства для роспуска парламента существовали и существуют. Однако сейчас к "пределу ситуация в стране не дошла".

"Президент четко дал понять, что пока парламент, правительство, Офис президента выполняют программу президента, мы будем существовать как единая команда. Если нет... для него приоритет – идея, время которой пришло", – заявил он в эфире телеканала "Украина 24".

Политик отметил, что сейчас не видит предпосылок для роспуска парламента: "Мне кажется, что это правильный подход – не субьективизуватись на тех или иных вопросах, а исключительно поставить в основу эффективной деятельности и достижения целей и четких параметров".

В каком случае могут распустить парламент / Инфографика Слово і Діло

Ранее глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия оценил вероятность роспуска Верховной Рады. По его словам, вероятность того, что президент Владимир Зеленский распустит парламент составляет меньше 1%.

По словам Арахамии, украинский гарант должен "перезагрузить" парламент, если он не поддержит его законопроект об увольнении судей Конституционного суда Украины, отменивших некоторые нормы антикоррупционного законодательства. Глава фракции "Слуга народа" уверен, что президент Зеленский не заинтересован в подобном раскладе.

По мнению спикера ВР Дмитрия Разумкова, для того, чтобы распустить Раду, должны быть веские основания, которые соответствуют Конституции. Сейчас таковых нет.