УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

"Формальные обстоятельства есть": Стефанчук рассказал, когда могут распустить Раду

3 сентября 2021, 16:19
Прослушать новость
Остановить

По словам вице-спикера Верховной Рады, до предела ситуация в стране еще не дошла.

Стефанчук
Руслан Стефанчук прокомментировал возможность роспуска парламента / УНИАН

Вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что формальные обстоятельства для роспуска парламента существовали и существуют. Однако сейчас к "пределу ситуация в стране не дошла".

"Президент четко дал понять, что пока парламент, правительство, Офис президента выполняют программу президента, мы будем существовать как единая команда. Если нет... для него приоритет – идея, время которой пришло", – заявил он в эфире телеканала "Украина 24".

Политик отметил, что сейчас не видит предпосылок для роспуска парламента: "Мне кажется, что это правильный подход – не субьективизуватись на тех или иных вопросах, а исключительно поставить в основу эффективной деятельности и достижения целей и четких параметров".

В каком случае могут распустить парламент / Инфографика Слово і Діло

Ранее глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия оценил вероятность роспуска Верховной Рады. По его словам, вероятность того, что президент Владимир Зеленский распустит парламент составляет меньше 1%.

По словам Арахамии, украинский гарант должен "перезагрузить" парламент, если он не поддержит его законопроект об увольнении судей Конституционного суда Украины, отменивших некоторые нормы антикоррупционного законодательства. Глава фракции "Слуга народа" уверен, что президент Зеленский не заинтересован в подобном раскладе.

По мнению спикера ВР Дмитрия Разумкова, для того, чтобы распустить Раду, должны быть веские основания, которые соответствуют Конституции. Сейчас таковых нет.

viber
Верховная Рада роспуск Рады Руслан Стефанчук
Сейчас вы просматриваете новость «"Формальные обстоятельства есть": Стефанчук рассказал, когда могут распустить Раду». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Синоптики рассказали, когда в Украине ждать бабьего летаСиноптики рассказали, когда в Украине ждать бабьего лета Папы оценили: в российской школе полуголая учительница исполнила перед детьми танец животаПапы оценили: в российской школе полуголая учительница исполнила перед детьми танец живота Полоса везения: гороскоп на сентябрь 2021 обещает Тельцу удачный периодПолоса везения: гороскоп на сентябрь 2021 обещает Тельцу удачный период Врач-инфекционист рассказала, кому нужна прививка от коронавируса и кому ее лучше не делатьВрач-инфекционист рассказала, кому нужна прививка от коронавируса и кому ее лучше не делать Ошеломительный успех: что сулит Близнецам гороскоп на сентябрь-2021Ошеломительный успех: что сулит Близнецам гороскоп на сентябрь-2021

Последние новости

17:07

В Киеве готовятся ввести локдаун с 15 сентября – СМИ

17:04

Екатерина Осадчая показала, что будет в новом сезоне Светской жизни

16:49

Турция ужесточает карантин: что нужно знать украинскому туристу

16:44

Строительство "Метинвест Политехники" обойдется в 30 миллионов евро

16:35

Сколько случаев заболевания штаммом "Дельта" COVID-19 в Украине - ответ Минздрава

Реклама
16:19

"Формальные обстоятельства есть": Стефанчук рассказал, когда могут распустить Раду

16:18

Приметы на 4 сентября: что нельзя делать в Агафонов день и как не попасть в беду Видео

16:17

У Тимати роман с украинской моделью: журналисты вычислили девушку в соцсетях

16:00

Гороскоп на 4 сентября для всех знаков Зодиака: обман, измена или удача в делах

15:56

"Метинвест" перечислил в государственную казну рекордную сумму налогов в 2021 году

15:52

В Украину идет резкое похолодание и сильный шторм Видео

15:48

Уже 5-е золото в Токио: украинец Максим Крипак стал 10-кратным чемпионом Паралимпиады

15:41

"Большая стройка": на Буковине впервые за 30 лет ремонтируют дорогу к КПП на границе с Румынией

15:31

Пытки и зверское избиение копами: СМИ раскрыли новые детали гибели украинца в Польше

15:23

В Германии назвали преграду для вступления Украины в НАТО Видео

15:04

"Ему проще, хотя он этого и не понимает": Мендель оценила работу нового спикера Зеленского Видео

15:03

"На меня идет. Мне страшно": в Киеве лось возле станции метро жутко напугал мужчину Видео

15:00

Гороскоп для Весов на сентябрь-2021: работа над ошибками и обнуление Видео

14:46

Директор лицея назвал женщину "затычкой", а детей сравнил с товарами: на Буковине вспыхнул скандал Видео

14:39

Витаминная бомба: старинный рецепт облепихового варенья на зиму Видео

Реклама
14:33

Цены взлетят на 70%: украинцев предупредили о росте расходов на коммуналку Видео

14:33

Как выглядеть моложе после 50 лет: эти простые советы замедлят старение

14:18

Зеленский пожелал Беларуси "выжить" и стать свободной, как Украина Видео

13:55

Самый модный осенний маникюр 2021: лесной мох и голубая ночь Фото Видео

13:43

Легендарная группа "Кино" собралась в Украину с музыкантом, игравшим в Крыму

13:20

Пополнит ряды лузеров: о чем предупреждает Скорпиона гороскоп на сентябрь-2021 Видео

13:13

"Я – за, но есть сложности": Зеленский объяснил, почему у украинцев не может быть два гражданства Видео

13:12

Анна Тринчер выпустила развратный клип По губам Видео

13:11

Праздники в сентябре 2021 в Украине: День знаний, День предпринимателя и День кино

12:56

Киев получил первый из 20 современных трамваев в рамках соглашения Мининфраструктуры и ЕИБ

12:55

Поставки оружия из США: Зеленский рассказал о помощи Вашингтона в перевооружении ВСУ Видео

12:40

Снова в школу: IT-специалисты рассказали, как защитить смартфон ребенка от онлайн-угроз

12:32

Встречный визит: в Украину едут конгрессмены из Вашингтона

12:30

В Запорожье серебряному призеру Олимпиады-2020 дали желанное жилье

12:27

Alyona Alyona призналась, что мечтает сломать кровать оригинальным способом

12:26

"Детям нечем вытирать рот": во Львове вспыхнул скандал в садике из-за поборов и травли

11:59

Не будут работать Приват24, банкоматы и терминалы: в ПриватБанке предупредили украинцев

11:56

"Ситуация ненормальная": Путин высказался о Зеленском и отношениях с Украиной Видео

11:53

Витренко рассказал, о каких гарантиях энергобезопасности Украины договорились Зеленский и Байден Видео

11:51

Стало известно, кто заменит Тину Кароль в популярном шоу 1+1

Реклама
11:43

Младшему всего месяц: суд избрал меру пресечения водителю, авто которой раздавило маму трех детей Видео

11:34

Морозы осенью и зима в ноябре: синоптик предупредила об аномальной погоде Видео

11:27

Любовный гороскоп на неделю 6-12 сентября: расставание или тайный поклонник Видео

11:26

Звезда Квартала платит за обучение дочки более 100 тысяч в год

11:18

Выходные в сентябре 2021: как будем отдыхать и будут ли дополнительные выходные

11:06

Гороскоп на 3 сентября для всех знаков Зодиака: ревность, неожиданный поворот или новое знакомство Видео

10:55

Синяя птица удачи сядет на плечо: что сулит Стрельцу гороскоп на сентябрь-2021 Видео

10:46

Высокий холестерин: симптом в спальне, который нельзя игнорировать Видео

10:40

Резня в Ровно: суд отпустил домой подростка, ударившего женщину ножом Видео

10:09

Украина - на пороге ужесточения карантина: какие регионы могут выйти из "зеленой" зоны Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять