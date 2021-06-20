Досрочные выборы в Верховную Раду: Разумков раскрыл планы Зеленского

Для того, чтобы распустить Раду, должны быть веские основания, которые соответствуют Конституции, сказал Дмитрий Разумков.
На данный момент нет законных оснований для роспуска Верховной Рады Украины IX созыва. Президент Владимир Зеленский придерживается аналогичной точки зрения, причем публично он также не говорит о возможном досрочном прекращении полномочий украинских парламентариев. Об этом заявил спикер ВР Дмитрий Разумков.
В интервью Радио Свобода он рассказал о том, что сейчас нет условия для роспуска Рады. Так считает и глава государства Владимир Зеленский.
"И это абсолютная правда. Потому что, согласно действующей Конституции, согласно действующему законодательству, оснований для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады нет", - утверждает Разумков.
Также он добавил, что о другой точке зрения президента Зеленского по этому вопросу ему ничего не известно.Читайте такжеКива и Тищенко подрались в Раде: полное видео боя
"Я все же ориентируюсь на публичную политику. А дополнительных разговоров с Владимиром Александровичем по этому поводу у меня не было", - подчеркнул Дмитрий Разумков.
Рейтинги политических партий Украины
Согласно данным исследования Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в период с 27 мая по 1 июня методом телефонного интервью, 5%-й проходной барьер в Раду преодолевают четыре политические силы: Слуга народа, Европейская солидарность, ОПЗЖ и Батькивщина.
Партии Сила и честь, Украинская стратегия Гройсмана и Радикальная партия Ляшко также имеют шансы пройти в парламент и набирают более 5%.