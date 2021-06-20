Досрочные выборы в Верховную Раду: Разумков раскрыл планы Зеленского

Зеленский не видит оснований для роспуска Рады - Разумков / УНИАН

На данный момент нет законных оснований для роспуска Верховной Рады Украины IX созыва. Президент Владимир Зеленский придерживается аналогичной точки зрения, причем публично он также не говорит о возможном досрочном прекращении полномочий украинских парламентариев. Об этом заявил спикер ВР Дмитрий Разумков.

В интервью Радио Свобода он рассказал о том, что сейчас нет условия для роспуска Рады. Так считает и глава государства Владимир Зеленский.

"И это абсолютная правда. Потому что, согласно действующей Конституции, согласно действующему законодательству, оснований для досрочного прекращения полномочий Верховной Рады нет", - утверждает Разумков.

Также он добавил, что о другой точке зрения президента Зеленского по этому вопросу ему ничего не известно.Читайте такжеКива и Тищенко подрались в Раде: полное видео боя

"Я все же ориентируюсь на публичную политику. А дополнительных разговоров с Владимиром Александровичем по этому поводу у меня не было", - подчеркнул Дмитрий Разумков.

Рейтинги политических партий Украины

Согласно данным исследования Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в период с 27 мая по 1 июня методом телефонного интервью, 5%-й проходной барьер в Раду преодолевают четыре политические силы: Слуга народа, Европейская солидарность, ОПЗЖ и Батькивщина.

Партии Сила и честь, Украинская стратегия Гройсмана и Радикальная партия Ляшко также имеют шансы пройти в парламент и набирают более 5%.