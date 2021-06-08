Рейтинг партий от КМИС: политсилы Ляшко, Смешко и Гройсмана прошли бы в Раду

Стали известны свежие рейтинги партий / Фото Facebook ВР

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, в парламент прошли бы 7 партий, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Так, в Раду уверенно проходят четыре партии - Слуга народа (17,7%), Европейская солидарность (15,4%), ОПЗЖ (14,7%) и Батькивщина (13,9%).

Читайте такжеРейтинг партий: названы политсилы, которым украинцы доверяют бразды властиКроме четырех основных партий набирают не менее 5% такие партии, как "Сила и честь" (среди всех 6,9% и среди тех, кто определился с выбором и будет голосовать 8%), "Украинская стратегия Гройсмана" (5,1% и 5,8%) и РПЛ (4,4% и 5%).

В то же время, не дотягивают до проходного барьера партии "Наши" (4% и 4,6%) и "Партия Шария" (3,9% и 4, 5%).

Рейтинги партий

Как проходил опрос

КМИС 27 мая – 1 июня опросил 2000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров с квотным отбором, во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий.

Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.