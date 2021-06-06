Удар по олигархам: в Слуге народа объявили о новых мерах против крупного бизнеса

В Украине готовятся новые антиолигархические инициативы - Кравчук / УНИАН

Помимо законопроекта авторства Владимира Зеленского "о статусе олигарха", украинскому парламенту предложат рассмотреть еще минимум 7 инициатив, направленных на регулирование деятельности олигархов в Украине. Речь идет в том числе о внесении изменений в антимонопольное законодательство и законы о политических партиях. Об этом заявила заместитель главы фракции Слуга народа Евгения Кравчук.

Как сообщает пресс-служба пропрезидентской партии, парламентарий рассказала о том, что Верховную Раду, помимо президентского законопроекта "об олигархах", ждет рассмотрение дополнительных законодательных инициатив.

По мнению политика, законодательная база в Украине на данный момент не способствует эффективному регулированию деятельности олигархических групп. Поэтому нужно принять законопроект о деолигархизации и еще ряд законов, направленных на решение этого вопроса.Читайте такжеЗеленский призвал решить "судьбу олигархов" в Украине на референдуме

"Это антимонопольное законодательство, изменения в закон о политических партиях, очевидно, пакет законов будет большим. Есть решения, которые готовятся в процессе", - подчеркнула Евгения Кравчук

Справка

Кто окажется олигархом в Украине

Если Верховная Рада все-таки примет законопроект №5599 авторства президента Владимира Зеленского, государство будет считать олигархами лиц, деятельность которых соответствует следующим критериям:

Серьезное влияние на средства массовой информации;

Участие в политической жизни страны;

Получение прибыли от монополий;

Владение активами, стоимость которых больше 1 млн прожиточных минимумов;

Олигархами будут считаться те лица, деятельность которых соответствует трем из четырех критериев.

Законопроект Зеленского о "статусе олигарха" в Украине

Секретарь СНБО Алексей Данилов 11 мая заявлял, что президент Зеленский поручил Совбезу, Антимонопольному комитету и Офису главы государства разработать проект закона о статусе олигархов в Украине.

По словам чиновника, деятельность 13 украинцев, которые влияют на политику в стране, может попасть под действие нового закона.

2 июня законопроект Владимира Зеленского "об олигархах" появился в Раде. Инициатива предусматривает создание "реестра олигархов". Контролировать базу данных будет СНБО.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что если бизнес-группы решат противостоять инициативам власти, государство вынуждено будет принять ответные меры.