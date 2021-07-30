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Формула Штайнмаєра і ідея щодо Донбасу: у ТКГ оголосили про готовність Києва до "Нормандії"

30 липня 2021, 08:00

Україна вимагає повернення всіх полонених українців, які незаконно утримуються Росією і ОРДЛО.

Нормандський формат
В України є план щодо Донбасу, який можна представити в Нормандському форматі - Іванова / Reuters

У Києва є план зі звільнення окремих районів Донбасу. Українська сторона готова брати участь у перемовинах у Нормандському форматі з презентацією такої ініціативи. "Формула Штайнмаєра" на перемовинах не обговорюється, тоді як план України активно обговорювався і навіть був шанс на розробку спільного документа. При цьому українська держава вимагає повернення всіх своїх громадян, які незаконно утримуються Росією і ОРДЛО. Про це заявила учасниця гуманітарної підгрупи в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Тетяна Іванова.

У ефірі телеканалу Україна 24 вона розповіла про те, що у Києва є план щодо Донбасу, який можна було б обговорити в нормандському форматі у тому випадку, якщо така зустріч відбудеться. На відміну від "формули Штайнмаєра", про яку не говорять в ТКГ, український план серйозно обговорювався. Була спроба розробки спільного документа, однак домовитися сторонам так і не вдалося.

читайте такожЖорстка розмова і удар від Конгресу: Арахамія назвав сценарій Зеленського на зустріч з Байденом"Я не згодна з тим, що Україна не має плану щодо зустрічі в Нормандському форматі, якщо вона відбудеться. Я увійшла до ТКГ у 2021 році, а "формула Штайнмаєра" була прийнята у 2019 році. Я не пам'ятаю, щоб ця формула обговорювалася на будь-якому засіданні групи. Однак у ТКГ дуже активно обговорювався план України щодо деокупації Донбасу. Була спроба розробити спільний документ, він так і не народився, проте такий план в України є. Думаю, що саме з таким планом Україна буде їхати на міжнародну зустріч", - зазначила Іванова.

Також вона додала, що наразі немає жодних домовленостей щодо питання обміну полоненими. Україна продовжує наполягати на поверненні всіх своїх громадян, які незаконно утримуються Росією і ОРДЛО.

"Україна вимагає повернення абсолютно всіх своїх громадян, які наразі там незаконно утримуються, це більше 300 осіб, Я не можу зараз сказати про дати, тому що немає домовленостей про те, щоб відбувся обмін. Коли такі домовленості будуть, всі будуть проінформовані", - підкреслила Тетяна Іванова.

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Перемовини щодо Донбасу

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна, Німеччина і Франція готові до проведення зустрічі в Нормандському форматі. Київ під час перемовин пропонує обговорити план з реалізації Мінських угод. Цей документ вже представлено Росії. Однак Москва блокує подальший розвиток перемовного процесу.

Зеленський також заявляв, що він під час свого візиту до Вашингтона має намір попросити Байдена взяти участь у перемовинах щодо Донбасу на базі Нормандського формату. Однак для реалізації такої ідеї потрібна згода Німеччини, Франції та Росії.

У Кремлі заявили про готовність до зустрічі в рамках Нормандського формату. Але, як заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, про конкретні дати проведення заходу сторони наразі не домовилися.

28 липня Володимир Зеленський висловив упевненість, що зустріч лідерів України, Росії, Німеччини та Франції в рамках Нормандського формату все ж таки відбудеться. Однак все залежить від тиску Заходу на Росію і дій Москви.

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