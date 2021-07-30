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Формула Штайнмайера и идея по Донбассу: у Кравчука объявили о готовности Киева к Нормандской встрече

30 июля 2021, 08:00
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Украине требует возвращения всех пленных украинцев, которые незаконно удерживаются Россией и ОРДЛО.

Нормандский формат
У Украины есть план по Донбассу, который можно представить в Нормандском формате – Иванова / Reuters

У Киева есть план по освобождению отдельных районов Донбасса. Украинская сторона готова принимать участие в переговорах в Нормандском формате с презентацией такой инициативы. "Формула Штайнмайера" на переговорах не обсуждается, тогда как план Украины активно обговаривался и даже был шанс на разработку совместного документа. При этом украинское государство требует возвращения всех своих граждан, которые незаконно удерживаются Россией и ОРДЛО. Об этом заявила участник гуманитарной подгруппы в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Татьяна Иванова.

В эфире телеканала Украина 24 она рассказала о том, что у Киева есть план по Донбассу, который можно было бы обсудить в нормандском формате в том случае, если такая встреча состоится. В отличие от "формулы Штайнмайера", о которой не говорят в ТКГ, украинский план серьезно обсуждался. Была попытка разработки совместного документа, однако договориться сторонам так и не удалось.

Читайте такжеЖесткий разговор и удар от Конгресса: Арахамия назвал сценарий Зеленского на встречу с Байденом"Я не согласна с тем, что Украина не имеет плана в отношении встречи в Нормандском формате, если она состоится. Я вошла в ТКГ в 2021 году, а "формула Штайнмайера" была принята в 2019 году. Я не помню, чтобы эта формула обсуждалась на каком-либо заседании группы. Однако в ТКГ очень активно обсуждался план Украины по деоккупации Донбасса. Была попытка разработать совместный документ, он так и не родился, однако такой план у Украины есть. Думаю, что именно с таким планом Украина будет ехать на международную встречу", - отметила Иванова.

Также она добавила, что на данный момент пока нет никаких договоренностей по вопросу обмена пленными. Украина продолжает настаивать на возвращении всех своих граждан, которые незаконно удерживаются Россией и ОРДЛО.

"Украина требует возврата абсолютно всех своих граждан, которые там сейчас незаконно удерживаются, это более 300 человек, я не могу сейчас сказать о датах, так как нет договоренностей о том, чтобы состоялся обмен. Когда такие договоренности будут, все будут проинформированы", - подчеркнула Татьяна Иванова.

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Переговоры по Донбассу

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина, Германия и Франция готовы к проведению встречи в Нормандском формате. Киев предлагает обсудить в ходе переговоров план по реализации Минских соглашений. Данный документ уже представлен России. Однако Москва блокирует дальнейшее развитие переговорного процесса.

Зеленский также заявлял, что он в ходе своего визита в Вашингтон намерен попросить Байдена принять участие в переговорах по Донбассу на базе Нормандского формата. Однако для реализации такой идеи нужно согласие Германии, Франции и России.

В Кремле заявили о готовности к встрече в рамках Нормандского формата. Но, как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, о конкретных датах проведения мероприятия стороны пока не договорились.

28 июля Владимир Зеленский выразил уверенность, что встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции в рамках Нормандского формата все-таки состоится. Однако все зависит от давления Запада на Россию и действий Москвы.

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