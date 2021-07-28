Уступки России и давление Запада: Зеленский объявил о встрече по Донбассу

Зеленский уверен, что встреча в Нормандском формате состоится / Reuters

Все вопросы по урегулированию конфликта и возвращению Донбасса зависят от действий России и давления на Москву, которое связано с усилиями государств-партнеров Киева и участников нормандского формата. Украина готова к переговорам при участии нормандской четверки, которые состоятся в обязательном порядке. Однако ситуация зависит от позиции российской стороны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

На форуме Украина 30 он рассказал о том, что разрешение российско-украинской вооруженной конфронтации зависит от давления на Россию. Украинская сторона готова к переговорам, а встреча в нормандском формате обязательно состоится. При этом вся ситуация по-прежнему зависит от того, как будет действовать Москва.

Читайте такжеСлова Путина и финиш диалога по Донбассу: дипломат раскрыл стратегию Кремля по Украине"Вопрос возвращения Донбасса, вопрос "тишины" на Донбассе, вопрос обстрелов, вопрос обменов. Все вопросы, которые понимают в Украине. Все они сегодня зависят от желания РФ и давления, и помощи всех наших партнеров и участников "нормандской четверки" мы готовы к переговорам в нормандском формате. Я уверен, эта встреча будет. Но все зависит от России", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Переговоры по Донбассу

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что государства-участники нормандского формата – Украина, Франция и Германия – готовы к проведению саммита лидеров нормандской четверки. Во время переговоров должен быть рассмотрен план по реализации Минских соглашений. Документ уже предоставлен Москве, однако Кремль блокирует дальнейший диалог.

При этом Зеленский заявлял, что в ходе своего визита в Вашингтон он намерен попросить Байдена принять участие в переговорах по Донбассу. По мнению украинского гаранта, идею можно реализовать на базе нормандского формата, если такую инициативу поддержат Германия, Франция и Россия.

В Кремле, в свою очередь, сказали, что Москва поддерживает встречу лидеров нормандской четверки. Однако на данный момент стороны о каких-либо датах не договаривались.