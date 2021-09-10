"Головне - бажання": Кучма розповів, що чекає Зеленського на зустрічі з Путіним

Зеленський і Путин вже зустрічалися в Парижі / фото: УНИАН, Reuters

Другий президент України, колишній глава української делегації в Тристоронньої контактній групі Леонід Кучма вважає можливою зустріч глави України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна.

"У житті все можливо. Головне - є бажання нашого президента ... Будемо чекати сигналу з того боку. Але ця зустріч занадто складна з усіх точок зору. Мені так здається, я можу помилятися, - розмова буде на різних мовах", — заявив Леонід Кучма на полях форуму "Ялтинська європейська стратегія" (YES) в Києві, пише " Інтерфакс ".

читайте такожУ Путіна обурюються після спільної заяви Зеленського і Байдена: що зачепило КремльТакож другий президент України зазначив, що поки неясно, чи готовий Путін йти на зустріч в тих проблемах, які зараз існують в українсько-російських відносинах і здійснювати "конкретні кроки".

Кучма додав, що великим питанням є те, чи варто "просто їхати в нікуди та приїхати ні з чим".

Раніше Главред писав, що президент України Володимир Зеленський висловив готовність до зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним . Він заявив про бажання провести більш предметний діалогу, ніж це було під час їх минулої зустрічі.

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Також повідомлялося, що прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков заявив, що зустріч Путіна і Зеленського цього року навряд чи відбудеться, оскільки має бути добре підготовлена. Також він сказав, що в Кремлі "звернули увагу" на плани США надати військову допомогу для України.