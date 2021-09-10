"Главное - желание": Кучма рассказал, что ждет Зеленского на встрече с Путиным

Зеленский и Путин уже встречались в Париже / фото: УНИАН, Reuters

Второй президент Украины, бывший глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма считает возможной встречу главы Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

"В жизни все возможно. Главное - есть желание нашего президента ... Будем ждать сигнала с той стороны. Но эта встреча слишком сложная из всех точек зрения. Мне так кажется, я могу ошибаться, — разговор будет на разных языках", — заявил Леонид Кучма на полях форума "Ялтинская европейская стратегия" (YES) в Киеве, пишет " Интерфакс ".

Читайте такжеУ Путина негодуют после совместного заявления Зеленского и Байдена: что задело КремльТакже второй президент Украины отметил, что пока неясно, готов ли Путин идти на встречу в тех проблемах, которые сейчас существуют в украинско-российских отношениях и совершать "конкретные шаги".

Кучма добавил, что большим вопросом является то, стоит ли "просто ехать в никуда и приехать ни с чем".

Ранее Главред писал, что президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к встрече с российским президентом Владимиром Путиным . Он заявил о желании более предметного диалога, чем это было во время нормандского формата.

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Также сообщалось, что пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского в этом году вряд ли состоится, поскольку должна быть хорошо подготовлена. Также он сказал, что в Кремле "обратили внимание" на планы США оказать военную помощь для Украины.