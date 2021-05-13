Гордон потролив Порошенка через "путінський" позов

Дмитро Гордон "підколов" Петра Порошенка через позов / Скріншот

Журналіст Дмитро Гордон заявив, що готовий судитися з колишнім президентом та нардепом Петром Порошенком й потролив ексукраїнського лідера.

Гордон у відео, опублікованому на його YouTube-каналі, сказав, що Порошенко обурила не заяву про змову влади України з президентом РФ Володимиром Путіним у 2014 році, а ревнощі.

За словами Гордона, лише у середу, 12 травня, він зрозумів, що життя вдалося, оскільки прийшла блага звістка про те, що Порошенко вирішив подати на нього до суду.

"...І все-таки я думаю, що справа не у Маріуполі, а справа у ревнощах. Нещодавно я випустив цукерки Гордон у шоколаді, а оскільки Петро Олексійович випускає теж цукерки, але тільки "г*вно у шоколаді", ось він й обурився, як це так, мовляв, я переходжу йому дорогу, і тепер законодавцем мод у шоколадних цукерках буде не він...", – сказав журналіст.

Гордон також "підколов" колишнього президента, процитувавши частину нібито розмови Порошенка та Путіна, яку оприлюднив нардеп Андрій Деркач.

"...Тисну руку, Петро Олексійович, обіймаю", – сказав він.

Нагадаємо, 7 травня в ефірі програми Свобода слова Дмитро Гордон заявив, що у 2014 році Петро Порошенко та Володимир Путін досягли домовленості про здачу Маріуполя Донецької області. Журналіст додав, що армії України наказали залишити місто.

Пізніше – 12 травня – стало відомо, що Порошенко подає позов до суду проти Гордона за наклеп. Примітно, що інтереси експрезидента представляє російський адвокат Ілля Новіков.