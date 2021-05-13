Гордон потроллил Порошенко из-за "путинского" иска

Дмитрий Гордон "подколол" Петра Порошенко из-за иска / Скриншот

Журналист Дмитрий Гордон заявил, что готов судиться с бывшим президентом и нардепом Петром Порошенко и потроллил экс-украинского лидера.

Гордон в видео, опубликованном на его YouTube-канале, сказал, что Порошенко возмутило не заявление о сговоре властей Украины с президентом РФ Владимиром Путиным в 2014 году, а ревность.

По словам Гордона, только в среду, 12 мая, он понял, что жизнь удалась, поскольку пришла благая весть о том, что Порошенко решил подать на него в суд.

"…И все-таки я думаю, что дело не в Мариуполе, а дело в ревности. Недавно я выпустил конфеты Гордон в шоколаде, а поскольку Петр Алексеевич выпускает тоже конфеты, но только "г*вно в шоколаде", вот он и возмутился, как это так, мол, я перехожу ему дорогу, и теперь законодателем мод в шоколадных конфетах будет не он…", – сказал журналист.

Гордон также "подколол" бывшего президента, процитировав часть якобы разговора Порошенко и Путина, который обнародовал нардеп Андрей Деркач.

"…Жму руку, Петр Алексеевич, обнимаю", – сказал он.

Напомним, 7 мая в эфире программы Свобода слова Дмитрий Гордон заявил, что в 2014 году Петр Порошенко и Владимир Путин достигли договоренности о сдаче Мариуполя Донецкой области. Журналист добавил, что армии Украины приказали оставить город.

Позже – 12 мая – стало известно, что Порошенко подает иск в суд против Гордона за клевету. Примечательно, что интересы экс-президента представляет российский адвокат Илья Новиков.