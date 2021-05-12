Порошенко решил засудить Гордона за клевету насчет него и Путина

Дмитрий Гордон / УНИАН

Бывший президент Украины и лидер фракции Европейская солидарность Петр Порошенко подает исковое заявление против журналиста Дмитрия Гордона за клевету. Об этом сообщил адвокат Порошенко Илья Новиков, сообщается на официальном сайте ЕС.

По словам юриста, Дмитрий Гордон в телеэфире 7 мая утверждал, что, дескать, Порошенко "вступил в преступный сговор с Путиным и приказал в рамках этой преступной сделки украинской армии покинуть Мариуполь.

Адвокат говорит, что в случае с этим заявлением Гордона речь идет о злоупотреблении свободой слова.

"Мы анонсируем, что в ближайшее время, в ближайшие дни, как только будут выполнены все необходимые формальности, будет подан первый такого рода иск от имени Петра Порошенко к Гордону с требованием признать недостоверным распространение этого утверждения", – отметил адвокат.

Он уточнил, что у Гордона будет возможность высказаться по этому поводу, но лишь в рамках судебных заседаний.

"Если он считает, что это все же мнение, а не утверждение, он может об этом сказать – что он не знает об этом достоверно, а он так думает. У него будет возможность сообщить, какие у него есть доказательства, если они есть. Я думаю, что их нет", − сказал Новиков.

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