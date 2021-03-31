Держдача, житло у Криму і коштовності: Зеленські показали декларації

Зеленські задекларували доходів за рік на суму понад 22 млн грн / instagram.com/olenazelenska_official

Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська задекларували доходи за минулий рік на суму понад 22 мільйони гривень. Зарплата глави держави склала 336 тисяч гривень, його дружини – 952 тисячі гривень, отриманих у ТОВ Квартал 95. Подружжя отримало дохід від здачі майна Кварталу в оренду на суму в 2,4 мільйона гривень, йдется у деклараціях, опублікованих на сайті НАПК.

Нерухомість сім'ї президента

Президент Зеленський володіє у Києві квартирами і паркомісцями, ще одна квартира у спільній власності з дружиною. Гарант задекларував також своє проживання у державній дачі у Конча-Заспі. Олена Зеленська володіє житлом в окупованій росіянами Ялті.

У власності Зеленських також квартира у Великобританії більше 90 кв.м. З 2015 року вони користуються маєтком у Італії, вартість якого – понад 88 мільйонів гривень.

Коштовності

Гарант вніс у декларацію наручні годинники Rolex, Breguet, Tag Heuer. Дружина задекларувала сережки і кільця з діамантами Graff, а також наручний годинник Breguet і Bovet.

Засоби пересування

Володимир Зеленський володіє авто Range Rover 2016 року, його дружина – Mercedes-Benz моделі S 500 4 Matic 2014 року випуску.

Цінні папери

Сім'я Зеленських задекларувала облігації на суму більш ніж 5 мільйонів гривень. Олена Зеленська - бенефіціар компаній San Tommaso S. R. L, Film Heritage, Aldorante Limited. Вони зареєстровані у Італії, Белізі і на Кіпрі.

У президента є патенти на різні моделі, винаходи і торгові марки.

Банківські рахунки

На рахунках у банках у Зеленських 4,7 мільйонів гривень, понад 125 тисяч доларів США, а також понад 10 тисяч євро.

Електронне декларування в Україні