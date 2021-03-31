Держдача, житло у Криму і коштовності: Зеленські показали декларації

Зарплата президента Володимира Зеленського за 2020 рік склала 336 тисяч гривень.
Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська задекларували доходи за минулий рік на суму понад 22 мільйони гривень. Зарплата глави держави склала 336 тисяч гривень, його дружини – 952 тисячі гривень, отриманих у ТОВ Квартал 95. Подружжя отримало дохід від здачі майна Кварталу в оренду на суму в 2,4 мільйона гривень, йдется у деклараціях, опублікованих на сайті НАПК.
Нерухомість сім'ї президента
Президент Зеленський володіє у Києві квартирами і паркомісцями, ще одна квартира у спільній власності з дружиною. Гарант задекларував також своє проживання у державній дачі у Конча-Заспі. Олена Зеленська володіє житлом в окупованій росіянами Ялті.
У власності Зеленських також квартира у Великобританії більше 90 кв.м. З 2015 року вони користуються маєтком у Італії, вартість якого – понад 88 мільйонів гривень.
Коштовності
Гарант вніс у декларацію наручні годинники Rolex, Breguet, Tag Heuer. Дружина задекларувала сережки і кільця з діамантами Graff, а також наручний годинник Breguet і Bovet.
Засоби пересування
Володимир Зеленський володіє авто Range Rover 2016 року, його дружина – Mercedes-Benz моделі S 500 4 Matic 2014 року випуску.
Цінні папери
Сім'я Зеленських задекларувала облігації на суму більш ніж 5 мільйонів гривень. Олена Зеленська - бенефіціар компаній San Tommaso S. R. L, Film Heritage, Aldorante Limited. Вони зареєстровані у Італії, Белізі і на Кіпрі.
У президента є патенти на різні моделі, винаходи і торгові марки.
Банківські рахунки
На рахунках у банках у Зеленських 4,7 мільйонів гривень, понад 125 тисяч доларів США, а також понад 10 тисяч євро.
Електронне декларування в Україні
- Верховна Рада 15 березня 2016 року прийняла закон, який був потрібний для впровадження безвізу з Євросоюзом – про електронне декларування доходів і майна державних службовців.
- У серпні 2016 року система е-декларування, запуск якої вимагали МВФ, Світовий банк, ЄБРР, США та ЄС, запрацювала. Політики і чиновники змушені щороку подавати декларації про своє майно.
- Конституційний суд 27 жовтня 2020 року скасував кримінальну відповідальність за внесення неправдивої інформації до електронних декларацій і фактично визнав незаконним е-декларування в Україні, заборонивши роботу Національного агентства з попередження корупції.
- Верховна Рада 4 грудня минулого року відновила електронне декларування, однак кримінальна відповідальність відтепер передбачена у вигляді штрафів та обмеження волі строком на 2 роки.