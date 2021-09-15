ГТС України буде втрачена, а РФ завдасть удару: у Києві поставили ультиматум ЄС щодо транзиту газу

Українська після запуску Північного потоку-2 може переорієнтувати ГТС на потреби внутрішнього ринку / УНІАН

Запуск Північного потоку-2 несе загрозу енергетичній безпеці Європи, а переадресація газових потоків спровокує нестачу газу у низці європейських держав. ГТС України є єдиною трубою, яку не контролює Газпром. Якщо магістраль не буде завантажена газом на достатньому рівні, Київ переорієнтує її на передачу палива на внутрішньому ринку. І тоді Європа втратить оптимальний газовий маршрут, одночасно потрапляючи під геополітичний вплив Росії. Виходом з положення може стати об'єднання енергетичних ринків. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Як повідомляє пресслужба відомства, у вівторок, 14 вересня, під час зустрічі з держсекретарем Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини Андреасом Файхтом він заявив про те, що запуск газопроводу СП-2 призведе до переадресації газових потоків. Такий сценарій створить ситуацію з нестачею палива у низці європейських держав.

"Ми вважаємо проект "Північний потік-2" основним ризиком для енергетичної безпеки у Європі. Це загрожує енергетичній незалежності країн Східної Європи і підриває безпеку України. Перенаправлення газових потоків створить дефіцит газу у низці європейських країн", - сказав Галущенко.

У відомстві акцентували увагу на тому, що газотранспортна система України залишається єдиним маршрутом, який не контролює Росія. Причому труба недовантажена газом на 70% і володіє колосальними резервними потужностями обсягом понад 100 мільярдів кубометрів газу на рік. Враховуючи роботу обох Північних потоків, а також Турецького потоку, українській ГТС залишиться тільки 10-15 мільярдів кубометрів газу на рік. Наразі СП-1 і Турецький потік працюють на повну потужність, проте Європі все одно не вистачає газу.читайте такожУдар по Північному потоку-2 і рішення в ЄС: названо сценарій провалу запуску труби Газпрому в жовтні

За словами міністра енергетики України, в ситуації недозавантаженості труби, її доведеться переорієнтувати на внутрішній ринок. І тоді ЄС втратить не тільки гнучкий газовий маршрут, а й у відповідь отримає загрозу посилення впливу Росії на європейську політику.

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"Якщо транзитні обсяги недостатньо завантажені, українську ГТС доведеться оптимізувати для передачі близько 30 млрд куб. м газу тільки на внутрішньому ринку. ЄС втратить надійний, гнучкий і незалежний маршрут і це надасть Росії ще більше важелів впливу на геополітику", - уточнив Галущенко.

Також він додав, що ситуацію можна вирішити у тому випадку, якщо сторони підуть на інтеграцію енергоринків України та Європи з перспективою розвитку подальших проектів.читайте такожШантаж Газпрому через СП-2 обрушив газовий ринок Європи: Шмигаль попередив про ціну на газ в Україні

"Об’єднання наших енергетичних ринків – єдине рішення, яке дасть змогу безпечного постачання енергії, стабільної та надійної роботи енергетичної системи та подальшого розвитку зеленої енергії, а також декарбонізації енергетичного сектору", - підкреслив Герман Галущенко.

Дефіцит газу у Європі і запуск Північного потоку-2

На ринку газу Євросоюзу протягом останніх декількох тижнів стрімко зростає ціна на паливо. Вона вже досягла рекордних показників за останні 13 років. Ситуація відбувається через спустошення газових сховищ Європи і дій Газпрому, який в умовах майбутнього запуску Північного потоку-2 ігнорує можливість додаткових постачань газу шляхом газотранспортної системи України.

Голова НАК Нафтогаз Юрій Вітренко стверджував, що Газпром влаштував шантаж Європи питанням газу. Раніше росіяни забронювали для прокачування газу на 2021 рік на 20 мільярдів кубометрів палива менше, ніж минулого року, а наразі фактично поставили ЄС ультиматум – або дешевший газ і запуск СП-2, або проблеми з постачанням палива через Україну.

У компанії-операторі ГТС України також вважають, що газові проблеми Європи пов'язані з діями Газпрому, який торгується за преференції для введення до експлуатації Північного потоку-2.

Директор групи з природних ресурсів і сировинних товарів агентства Fitch Дмитро Маринченко вважає, що дефіцит газу у Європі і подальший зліт цін обумовлений низьким рівнем запасів палива в газових сховищах після холодної зими і спекотного літнього сезону. Втім, за його словами, на ситуацію впливає і позиція Газпрому, який у такій обстановці не поспішає до збільшення постачань газу або стимуляції зростання продажів на спотовому ринку, оскільки готується до запуску Північного потоку-2.

У Газпромі 10 вересня заявили, що газопровід Північний потік-2 вже добудовано. Роботи завершилися о 8:45 за київським часом.

Журналісти Bloomberg повідомляли, що перші постачання газу по трубі СП-2 можуть початися вже з 1 жовтня, а з грудня газопровід повинен запрацювати на повну потужність.