УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

ГТС України буде втрачена, а РФ завдасть удару: у Києві поставили ультиматум ЄС щодо транзиту газу

15 вересня 2021, 09:28

Труба України - єдина магістраль, яка володіє величезними резервними потужностями і не контролюється Газпромом, зазначили в Міненерго.

Українська ГТС
Українська після запуску Північного потоку-2 може переорієнтувати ГТС на потреби внутрішнього ринку / УНІАН

Запуск Північного потоку-2 несе загрозу енергетичній безпеці Європи, а переадресація газових потоків спровокує нестачу газу у низці європейських держав. ГТС України є єдиною трубою, яку не контролює Газпром. Якщо магістраль не буде завантажена газом на достатньому рівні, Київ переорієнтує її на передачу палива на внутрішньому ринку. І тоді Європа втратить оптимальний газовий маршрут, одночасно потрапляючи під геополітичний вплив Росії. Виходом з положення може стати об'єднання енергетичних ринків. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Як повідомляє пресслужба відомства, у вівторок, 14 вересня, під час зустрічі з держсекретарем Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччини Андреасом Файхтом він заявив про те, що запуск газопроводу СП-2 призведе до переадресації газових потоків. Такий сценарій створить ситуацію з нестачею палива у низці європейських держав.

"Ми вважаємо проект "Північний потік-2" основним ризиком для енергетичної безпеки у Європі. Це загрожує енергетичній незалежності країн Східної Європи і підриває безпеку України. Перенаправлення газових потоків створить дефіцит газу у низці європейських країн", - сказав Галущенко.

У відомстві акцентували увагу на тому, що газотранспортна система України залишається єдиним маршрутом, який не контролює Росія. Причому труба недовантажена газом на 70% і володіє колосальними резервними потужностями обсягом понад 100 мільярдів кубометрів газу на рік. Враховуючи роботу обох Північних потоків, а також Турецького потоку, українській ГТС залишиться тільки 10-15 мільярдів кубометрів газу на рік. Наразі СП-1 і Турецький потік працюють на повну потужність, проте Європі все одно не вистачає газу.читайте такожУдар по Північному потоку-2 і рішення в ЄС: названо сценарій провалу запуску труби Газпрому в жовтні

За словами міністра енергетики України, в ситуації недозавантаженості труби, її доведеться переорієнтувати на внутрішній ринок. І тоді ЄС втратить не тільки гнучкий газовий маршрут, а й у відповідь отримає загрозу посилення впливу Росії на європейську політику.

Реклама

"Якщо транзитні обсяги недостатньо завантажені, українську ГТС доведеться оптимізувати для передачі близько 30 млрд куб. м газу тільки на внутрішньому ринку. ЄС втратить надійний, гнучкий і незалежний маршрут і це надасть Росії ще більше важелів впливу на геополітику", - уточнив Галущенко.

Також він додав, що ситуацію можна вирішити у тому випадку, якщо сторони підуть на інтеграцію енергоринків України та Європи з перспективою розвитку подальших проектів.читайте такожШантаж Газпрому через СП-2 обрушив газовий ринок Європи: Шмигаль попередив про ціну на газ в Україні

"Об’єднання наших енергетичних ринків – єдине рішення, яке дасть змогу безпечного постачання енергії, стабільної та надійної роботи енергетичної системи та подальшого розвитку зеленої енергії, а також декарбонізації енергетичного сектору", - підкреслив Герман Галущенко.

Дефіцит газу у Європі і запуск Північного потоку-2

На ринку газу Євросоюзу протягом останніх декількох тижнів стрімко зростає ціна на паливо. Вона вже досягла рекордних показників за останні 13 років. Ситуація відбувається через спустошення газових сховищ Європи і дій Газпрому, який в умовах майбутнього запуску Північного потоку-2 ігнорує можливість додаткових постачань газу шляхом газотранспортної системи України.

Голова НАК Нафтогаз Юрій Вітренко стверджував, що Газпром влаштував шантаж Європи питанням газу. Раніше росіяни забронювали для прокачування газу на 2021 рік на 20 мільярдів кубометрів палива менше, ніж минулого року, а наразі фактично поставили ЄС ультиматум – або дешевший газ і запуск СП-2, або проблеми з постачанням палива через Україну.

У компанії-операторі ГТС України також вважають, що газові проблеми Європи пов'язані з діями Газпрому, який торгується за преференції для введення до експлуатації Північного потоку-2.

Директор групи з природних ресурсів і сировинних товарів агентства Fitch Дмитро Маринченко вважає, що дефіцит газу у Європі і подальший зліт цін обумовлений низьким рівнем запасів палива в газових сховищах після холодної зими і спекотного літнього сезону. Втім, за його словами, на ситуацію впливає і позиція Газпрому, який у такій обстановці не поспішає до збільшення постачань газу або стимуляції зростання продажів на спотовому ринку, оскільки готується до запуску Північного потоку-2.

У Газпромі 10 вересня заявили, що газопровід Північний потік-2 вже добудовано. Роботи завершилися о 8:45 за київським часом.

Журналісти Bloomberg повідомляли, що перші постачання газу по трубі СП-2 можуть початися вже з 1 жовтня, а з грудня газопровід повинен запрацювати на повну потужність.

viber
Міненерго ГТС Північний потік-2 транзит газу в Європу новини України Герман Галущенко
Зараз ви переглядаєте новину «ГТС України буде втрачена, а РФ завдасть удару: у Києві поставили ультиматум ЄС щодо транзиту газу». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Зливи, шквали і серйозне похолодання: на Україну насувається циклонЗливи, шквали і серйозне похолодання: на Україну насувається циклон "До останнього вірив у диво": раптово померла учасниця шоу Майстер Шеф"До останнього вірив у диво": раптово померла учасниця шоу Майстер Шеф Удар по Північному потоку-2 і рішення в ЄС: названо сценарій провалу запуску труби Газпрому в жовтніУдар по Північному потоку-2 і рішення в ЄС: названо сценарій провалу запуску труби Газпрому в жовтні Любовний гороскоп на тиждень 13-19 вересня: відносини з колишнім, плітки або сцени ревнощівЛюбовний гороскоп на тиждень 13-19 вересня: відносини з колишнім, плітки або сцени ревнощів Гороскоп на 14 вересня для всіх знаків Зодіаку: чужа таємниця, осуд або зміни у відносинахГороскоп на 14 вересня для всіх знаків Зодіаку: чужа таємниця, осуд або зміни у відносинах

Останні новини

17:38

Прикмети на 17 вересня: що не можна робити і як уберегти себе від біди

17:33

З немовлям на руках: Катя Осадча поділилася рідкісним фото

17:23

Дефіцит заліза: ознака, яка "ховається" на язиці Відео

17:14

Можна захворіти в будь-якому віці: в МОЗ назвали симптоми дуже агресивного раку Відео

17:11

Коли Покрова Пресвятої Богородиці 2021: значення свята, традиції, заборони і магія дня

Реклама
17:02

Головне - вакцинація: у Міносвіти розповіли, як працюватимуть школи, після 20 вересня Відео

16:59

"Запам'ятаю на все життя": Мішель Андраде зі свинями відпочила на Карибському морі

16:49

Була абсолютно здоровою: з'ясувалися деталі трагічної смерті школярки в Полтаві

16:31

Даша Астаф'єва блиснула шикарними грудьми у відвертому вбранні

16:26

У КМДА розповіли, чи запровадять у Києві жорсткий карантин Відео

16:23

Саша Пустовіт після одкровень вирушила в Буковель: милі фото з сином

16:00

Гороскоп на 17 вересня 2021 для всіх знаків Зодіаку: великі зміни або несподіваний подарунок Відео

15:54

"Це не військові дії": Потап розповів, як Каменських ставиться до його колишньої дружини Відео

15:51

Реформу Укртрансбезпеки запустили для захисту доріг "Великого будівництва" - експерт

15:47

На кону - життя дитини: Комаровський попередив батьків про смертельну дитячу розвагу

15:44

"Громадянство країни-агресора": українців з паспортами РФ мають намір обмежити у виборчих правах

15:44

Українці стикаються з ризиками через роботу за кордоном - експерти

15:32

"Такого кошмару не можу згадати": у Бердянську почалася навала величезних комарів Відео

15:32

Відключення від SWIFT і крах СП-2: у Європарламенті закликали ЄС завдати рішучого удару по Росії

15:25

Йом-Кіпур 2021: традиції свята, заборони дня, привітання

Реклама
15:20

Жорсткі правки до антитютюнового законопроекту №4358 шкодять малому бізнесу - експерт

15:02

Україну накриють потужні зливи: коли і де чекати удару негоди Відео

14:53

Аваков здивував дивним селфі-відео з квіточками Відео

14:43

Пожежник у Польщі побив дітей з України: у одного з хлопчиків зламаний ніс

14:41

Аномальні зміни клімату є лише початком майбутнього найгіршого: генсек ООН Відео

14:27

До чого сниться павук: тлумачення відомих сонників

14:17

У Вінниці вчительку підозрюють у розбещенні малолітнього школяра

14:08

Махінації з довідками та щепленнями: в Україні посилять покарання за підробку COVID-сертифікатів

13:43

Зеленський скликає термінове засідання РНБО: готують запровадження нових санкцій Відео

13:27

Синоптик розповів, коли в Україні потеплішає і настане справжнє бабине літо Відео

13:23

Захист доріг "Великого будівництва": з 1 жовтня штрафи за перевантажені фури будуть автоматичними

13:16

Історичні рекорди змінилися падінням: у Європі різко впала ціна на газ

13:11

10-річна школярка померла в Полтаві: стало погано на уроці фізкультури

12:59

Усик знявся у кліпі скандальних кримських виконавиць, які не визнавали війну з Росією Відео

12:55

Найсмачніший гарбузовий крем-суп від Ольги Сумської: простий рецепт Відео

12:27

Прикидався копом і використовував фото сина: в Одесі спіймали педофіла-рецидивіста

12:27

Алла Мазур показала рідкісне фото з мамою в день свого народження

12:21

Важкі наркотики та російські командири: затриманий бойовик розповів про "службу" в ДНР Відео

12:19

"Спаси і збережи": у ліфті київської багатоповерхівки замість встановлення зв'язку повісили ікони

12:18

"Росія у Криму і на Донбасі - окупант": Кулеба розкритикував "виборчі каруселі" у ОРДЛО

Реклама
12:00

Насувається найсильніша магнітна буря у вересні 2021: чим загрожує цей метеоудар Відео

11:50

П'ять способів збільшити тривалість життя, не витрачаючи ні копійки: головна порада лікаря Відео

11:44

Другому сезону серіалу "Секс, Інста і ЗНО" бути: в 1+1 оголосили про страт робіт

11:36

Стало відомо про стан постраждалих після вибуху в Карпатах: одній з жінок рятують руку Відео

11:20

У Запоріжжі площу Маяковського просять перейменувати на честь відомого порноактора

11:16

ООН бойкотувала Кримську платформу: Кулеба розніс організацію і пообіцяв розібратися Відео

10:57

Коли Казанська Осіння 2021: дата, традиції і заборони дня, пора весіль, молитва

10:56

Потужний вибух у Карпатах: ЗМІ з'ясували можливу причину НП та імена загиблих і постраждалих Відео

10:40

"Люди в Росії повинні мати право вибору": в ЄС можуть не визнати парламентські вибори в РФ

10:37

Викинув тіло в лісосмузі: батько задушив свого трирічного сина на Сумщині

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти