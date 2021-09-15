ГТС Украины будет потеряна, а РФ нанесет удар: в Киеве поставили ультиматум ЕС по транзиту газа

Украинская после запуска Северного потока-2 может переориентировать ГТС на нужды внутреннего рынка / УНИАН

Запуск Северного потока-2 несет угрозу энергетической безопасности Европы, а переадресация газовых потоков спровоцирует недостачу газа в ряде европейских государств. ГТС Украины является единственной трубой, которую не контролирует Газпром. Если магистраль не будет загружена газом на достаточном уровне, Киев переориентирует ее на передачу топлива на внутреннем рынке. И тогда Европа потеряет оптимальный газовый маршрут, одновременно попадая под геополитическое влияние России. Выходом из положения может стать объединение энергетических рынков. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Как сообщает пресс-служба ведомства, во вторник, 14 сентября, в ходе встречи с госсекретарем Федерального министерства экономики и энергетики Германии Андреасом Файхтом он заявил о том, что запуск газопровода СП-2 приведет к переадресации газовых потоков. Такой сценарий создаст ситуацию с недостачей топлива в ряде европейских государств.

"Мы считаем проект "Северный поток-2" основным риском для энергетической безопасности в Европе. Это угрожает энергетической независимости стран Восточной Европы и подрывает безопасность Украины. Перенаправления газовых потоков создаст дефицит газа в ряде европейских стран", - сказал Галущенко.

В ведомстве акцентировали внимание на том, что газотранспортная система Украины остается единственным маршрутом, который не контролирует Россия. Причем труба недогружена газом на 70% и обладает колоссальными резервными мощностями объемом более 100 миллиардов кубометров газа в год. Учитывая работу обоих Северных потоков, а также Турецкого потока, украинской ГТС останется только 10-15 миллиардов кубометров газа в год. Сейчас СП-2 и Турецкий поток работают на полную мощность, однако Европе все равно не хватает газа.Читайте такжеУдар по Северному потоку-2 и решение в ЕС: назван сценарий провала запуска трубы Газпрома в октябре

По словам министра энергетики Украины, в ситуации недозагруженности трубы, ее придется переориентировать на внутренний рынок. И тогда ЕС потеряет не только гибкий газовый маршрут, но и в ответ получит угрозу усиления влияния России на европейскую политику.

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"Если транзитные объемы недостаточно загружены, украинскую ГТС придется оптимизировать для передачи около 30 млрд куб. м газа только на внутреннем рынке. ЕС потеряет надежный, гибкий и независимый маршрут и это даст России еще больше рычагов влияния на геополитику", - уточнил Галущенко.

Также он добавил, что ситуацию можно решить в том случае, если стороны пойдут на интеграцию энергорынков Украины и Европы с перспективой развития дальнейших проектов.Читайте такжеШантаж Газпрома из-за СП-2 обрушил газовый рынок Европы: Шмыгаль предупредил о цене на газ в Украине

"Объединение наших энергетических рынков - единственное решение, которое позволит безопасного снабжения энергии, стабильной и надежной работы энергетической системы и дальнейшего развития зеленой энергии, а также декарбонизации энергетического сектора", - подчеркнул Герман Галущенко.

Дефицит газа в Европе и запуск Северного потока-2

На рынке газа Евросоюза в течение последних нескольких недель стремительно растет цена на топливо. Она уже достигла рекордных показателей за последние 13 лет. Ситуация происходит по причине опустошения газовых хранилищ Европы и действий Газпрома, который в условиях предстоящего запуска Северного потока-2 игнорирует возможность дополнительных поставок газа путем газотранспортной системы Украины.

Председатель НАК Нафтогаз Юрий Витренко утверждал, что Газпром устроил шантаж Европы вопросом газа. Ранее россияне забронировали для прокачки газа на 2021 год на 20 миллиардов кубометров топлива меньше, чем в прошлом году, а сейчас фактически поставили ЕС ультиматум – либо более дешевый газ и запуск СП-2, либо проблемы с поставкой топлива через Украину.

В компании-операторе ГТС Украины также считают, что газовые проблемы Европы связаны с действиями Газпрома, который торгуется за преференции для введения в эксплуатацию Северного потока-2.

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко считает, что дефицит газа в Европе и последующий взлет цен обусловлен низким уровнем запасов топлива в газовых хранилищах после холодной зимы и жаркого летнего сезона. Впрочем, по его словам, на ситуацию оказывает влияние и позиция Газпрома, который в такой обстановке не спешит к увеличению поставок газа или стимуляции роста продаж на спотовом рынке, поскольку готовится к запуску Северного потока-2.

В Газпроме 10 сентября заявили, что газопровод Северный поток-2 уже достроен. Работы завершились в 8:45 по киевскому времени.

Журналисты Bloomberg сообщали, что первые поставки газа по трубе СП-2 могут начаться уже с 1 октября, а с декабря газопровод должен заработать на полную мощность.