До Кличка нагрянули силовики: що відомо

Мета візиту правоохоронців не повідомляється.
До будинку мера Києва Віталія Кличка з'явилися правоохоронці. Його під'їзд заповнили озброєні представники закону в шоломах.
При цьому Кличка правоохоронці вдома не застали: столичний градоначальник перебуває на ранковій пробіжці. Тому силовики чекають його біля будинку.
"За словами джерел в мерії, сам Кличко о 7.00 виїхав на тренування, і розминувся з даною групою, приналежність якої поки не встановлена. У квартиру мера поки ніхто не заходить", – уточнив журналіст Юрій Бутусов у себе в Facebook.
Мета візиту правоохоронців не повідомляється.
У той же час прес-секретар мера Оксана Зінов'єва вже заявила, що на даний момент обшуки в житлі мера Києва не проходять. Про це повідомляє телеканал Україна 24.
P.D. Пізніше сам Кличко прокоментував візит правоохоронців до свого будинку.
Раніше в офіси київського метро і Київпастрансу прокуратура прийшла з обшуками. Провадження було відкрито за фактом умисного ухилення від сплати податків при проведенні робіт з будівництва Сирецько-Печерської лінії, кажуть прокурори.
Кличко назвав масові обшуки на комунальних підприємствах Києва дискредитацією проти себе особисто.
Обшуки політиків в Україні: останні новини
- 11 травня близько 16:00 стало відомо, що в Києві на вул. Монтажників правоохоронці розпочали обшукувати будинок, в якому живе Віктор Медведчук. Пізніше з'явилася інформація, що обшук йде у справі про видобуток газу в Криму.
- Правоохоронці вважають, що в 2015-му Медведчук вступив у змову з російською стороною для видобутку газу в Чорному морі і передав унікальні дані про кримські родовища. Медведчука звинуватили в держзраді.
- Голову політради партії Опозиційна платформа - За життя, а також народного депутата Тараса Козака звинувачують у державній зраді. Підозру в держзраді підписала генпрокурор Ірина Венедиктова.
- 13 травня 2021 року до будинку відстороненого голови Конституційного суду Олександра Тупицького з'явилися з обшуком слідчі ДБР.