До Кличка нагрянули силовики: що відомо / Facebook

До будинку мера Києва Віталія Кличка з'явилися правоохоронці. Його під'їзд заповнили озброєні представники закону в шоломах.

При цьому Кличка правоохоронці вдома не застали: столичний градоначальник перебуває на ранковій пробіжці. Тому силовики чекають його біля будинку.

"За словами джерел в мерії, сам Кличко о 7.00 виїхав на тренування, і розминувся з даною групою, приналежність якої поки не встановлена. У квартиру мера поки ніхто не заходить", – уточнив журналіст Юрій Бутусов у себе в Facebook.

Мета візиту правоохоронців не повідомляється.

У той же час прес-секретар мера Оксана Зінов'єва вже заявила, що на даний момент обшуки в житлі мера Києва не проходять. Про це повідомляє телеканал Україна 24.

P.D. Пізніше сам Кличко прокоментував візит правоохоронців до свого будинку.

Раніше в офіси київського метро і Київпастрансу прокуратура прийшла з обшуками. Провадження було відкрито за фактом умисного ухилення від сплати податків при проведенні робіт з будівництва Сирецько-Печерської лінії, кажуть прокурори.

Кличко назвав масові обшуки на комунальних підприємствах Києва дискредитацією проти себе особисто.

Обшуки політиків в Україні: останні новини