К Кличко нагрянули силовики: что известно

Цель визита правоохранителей не сообщается.
В дом мэра Киева Виталия Кличко явились правоохранители. Его подъезд заполнили вооруженные представители закона в шлемах.
При этом Кличко правоохранители дома не застали: столичный градоначальник находится на утренней пробежке. Поэтому силовики ждут его возле дома.
"По словам источников в мэрии, сам Кличко в 7.00 выехал на тренировку, и разминулся с данной группой, принадлежность которой пока не установлена. В квартиру мэра пока никто не заходит", – уточнил журналист Юрий Бутусов у себя в Facebook.
Цель визита правоохранителей не сообщается.
В то же время пресс-секретарь мэра Оксана Зиновьева уже заявила, что на данный момент обыски в жилье мэра Киева не проходят. Об этом сообщает телеканал Украина 24.
P.D. Позднее и сам Кличко прокомментировал визит правоохранителей в свой дом.
Ранее в офисы киевского метро и Киевпастранса прокуратура пришла с обысками. Производство было открыто по факту умышленного уклонения от уплаты налогов при проведении работ по строительству Сырецко-Печерской линии, говорят прокуроры.
Кличко назвал массовые обыски на коммунальных предприятиях Киева дискредитацией против себя лично.
Обыски политиков в Украине: последние новости
- 11 мая около 16:00 стало известно, что в Киеве на ул. Монтажников правоохранители начали обыскивать дом, в котором живет Виктор Медведчук. Позже появилась информация, что обыск идет по делу о добыче газа в Крыму.
- Правоохранители полагают, что в 2015-м Медведчук вступил в сговор с российской стороной для добычи газа в Черном море и передал уникальные данные о крымских месторождениях. Медведчука обвинили в госизмене.
- Главу политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь, а также народного депутата Тараса Козака обвиняют в государственной измене. Подозрение в госизмене подписала генпрокурор Ирина Венедиктова.
- 13 мая 2021 в дом отстраненного главы Конституционного суда Александра Тупицкого явились с обыском следователи ГБР.