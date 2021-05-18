К Кличко нагрянули силовики: что известно / Facebook

В дом мэра Киева Виталия Кличко явились правоохранители. Его подъезд заполнили вооруженные представители закона в шлемах.

При этом Кличко правоохранители дома не застали: столичный градоначальник находится на утренней пробежке. Поэтому силовики ждут его возле дома.

"По словам источников в мэрии, сам Кличко в 7.00 выехал на тренировку, и разминулся с данной группой, принадлежность которой пока не установлена. В квартиру мэра пока никто не заходит", – уточнил журналист Юрий Бутусов у себя в Facebook.

Цель визита правоохранителей не сообщается.

В то же время пресс-секретарь мэра Оксана Зиновьева уже заявила, что на данный момент обыски в жилье мэра Киева не проходят. Об этом сообщает телеканал Украина 24.

P.D. Позднее и сам Кличко прокомментировал визит правоохранителей в свой дом.

Ранее в офисы киевского метро и Киевпастранса прокуратура пришла с обысками. Производство было открыто по факту умышленного уклонения от уплаты налогов при проведении работ по строительству Сырецко-Печерской линии, говорят прокуроры.

Кличко назвал массовые обыски на коммунальных предприятиях Киева дискредитацией против себя лично.

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