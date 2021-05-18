"Они испугались": Кличко прокомментировал визит правоохранителей в свой дом

Кличко прокомментировал визит правоохранителей в свой дом / УНИАН

Обыски в квартире мэра Киева Виталия Кличко так и не состоялись. Политик приехал в свою квартиру, встретился с правоохранителями в подъезде – но те заявили, что пришли в другую квартиру.

"Поступила информация, что вооруженные люди ворвались в подъезд. Тут над входом в квартиру камера видеонаблюдения стоит. А сейчас они испугались или что – и пошли в другую квартиру (у меня такое чувство). Сказали, что пришли в квартиру двумя этажами ниже. Там, сказали, сдают квартиру – и там живут какие-то враги государства, раз пришла СБУ", – объяснил журналистам ситуацию Кличко.

По его словам, визит правоохранителей в дом, где живет мэр, стал для него неожиданностью. При этом он уточнил, что в "Офисе президента проходят совещания, которые посвящены Кличко – это не тайна".

Он также заявил, что считает "несправедливыми" обыски на коммунальных предприятиях столицы.

После этого мэр Киева пригласил журналистов в свою квартиру и показал, как там продвигается ремонт.

"... они (правоохранители - ред.) ответили, что пришли, якобы, в квартиру двумя этажами ниже моей. Вроде, эта квартира сдается и в них вопросы к арендаторам. Но... Камера, установленная на моем этаже, зафиксировала, что эти люди поднимались на мой этаж и звонили и стучали в дверь моей квартиры. Ошибка? Я не думаю. Беспрецедентное давление на городскую власть продолжается, такого не было даже во времена Януковича ", - написал позже Кличко в своем Telegram-канале.

Ранее в офисы киевского метро и Киевпастранса прокуратура пришла с обысками. Производство было открыто по факту умышленного уклонения от уплаты налогов при проведении работ по строительству Сырецко-Печерской линии, говорят прокуроры.

Кличко назвал массовые обыски на коммунальных предприятиях Киева дискредитацией против себя лично.

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