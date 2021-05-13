Дом конституционного судьи Тупицкого обыскивают – СМИ

Тупицкий еще накануне заявил, что ожидает сегодня обысков.
В дом отстраненного главы Конституционного суда Александра Тупицкого явились с обыском следователи ГБР, пишут СМИ.
В частности, Телеграм-канал Страна пишет, что обыски длятся с 6 утра четверга. На месте обыска присутствует сам Тупицкий вместе с женой и двумя детьми.
При этом Тупицкий накануне заявил в комментарии Стране, что 13 мая ожидает обысков в своем доме.
"…мне постоянно угрожают проведением обысков, не только у меня, но и в домах у моих близких и знакомых. Мне также известно, что следствие уже несколько раз обращалось в Печерский суд с заявлением о проведении обысков. Какого-то судью "сломали", теперь подписанное разрешение у них есть, и они им манипулируют. Предполагаю, что обыски хотят провести, чтобы подбросить мне какие-то документы, и тем самым унизить мою честь и вытереть о председателя суда ноги. Я ожидаю, что завтра утром у меня будут обыски", – говорил в среду Тупицкий.
Скандал с увольнением главы КСУ Александра Тупицкого
- 28 декабря 2020 года главу Конституционного суда Александра Тупицкоговызвали на допрос в Офис генпрокурора с целью вручения ему подозрения по делу о приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области. Тупицкий не пришел на допрос, после чего генпрокуратура обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой отстранить Тупицкого от должности председателя КСУ в связи с уголовным производством.
- 29 декабря президент Владимир Зеленский по итогам внеочередного заседания СНБО подписал указ о том, что председатель Конституционного суда Александр Тупицкий отстраняется от своей деятельности на 2 месяца.
- В КСУ 5 января провели заседание и заявили, что Зеленский не имел права отстранять Тупицкого. Как утверждают в инстанции, главу суда можно отстранить только в случае задержания или заключения судьи под стражу.
- 3 февраля Верховный суд отказался открывать производство по поводу соответствия закону отстранения Тупицкого с поста главы КСУ.
- 27 марта 2021 года президент Владимир Зеленский отменил указ Виктора Януковича от 14 мая 2013 года о назначении Александра Тупицкого главой Конституционного суда Украины. В указе гаранта подчеркивается, что решение принято в интересах национальной безопасности государства.