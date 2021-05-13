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Дом конституционного судьи Тупицкого обыскивают – СМИ

13 мая 2021, 10:02
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Тупицкий еще накануне заявил, что ожидает сегодня обысков.

Дом конституционного судьи Тупицкого обыскивают
Дом конституционного судьи Тупицкого обыскивают – СМИ / УНИАН

В дом отстраненного главы Конституционного суда Александра Тупицкого явились с обыском следователи ГБР, пишут СМИ.

В частности, Телеграм-канал Страна пишет, что обыски длятся с 6 утра четверга. На месте обыска присутствует сам Тупицкий вместе с женой и двумя детьми.

При этом Тупицкий накануне заявил в комментарии Стране, что 13 мая ожидает обысков в своем доме.

"…мне постоянно угрожают проведением обысков, не только у меня, но и в домах у моих близких и знакомых. Мне также известно, что следствие уже несколько раз обращалось в Печерский суд с заявлением о проведении обысков. Какого-то судью "сломали", теперь подписанное разрешение у них есть, и они им манипулируют. Предполагаю, что обыски хотят провести, чтобы подбросить мне какие-то документы, и тем самым унизить мою честь и вытереть о председателя суда ноги. Я ожидаю, что завтра утром у меня будут обыски", – говорил в среду Тупицкий.

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ГБР новости Украины Александр Тупицкий
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