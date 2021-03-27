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Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого судьей КСУ

27 марта 2021, 09:45
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Прездент Украины отменил указ Виктора Януковича от 14 мая 2013 года о назначении Александра Тупицкого главой КСУ.

Владимир Зеленский
Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого судьей КСУ / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский отменил президентский указ времен Виктора Януковича от 14 мая 2013 года о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда Украины.

В указе Зеленского от 27 марта отмечается, что такое решение принято "в целях обеспечения соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина, обеспечения государственной независимости и национальной безопасности, руководствуясь национальными интересами Украины".

Подчеркивается, что в соответствии с законом "О национальной безопасности Украины", демократический конституционный строй является одним из фундаментальных национальных интересов Украины. Также упоминается постановление Верховной Рады от 17 февраля 2021 года, в котором подчеркнуто, что узурпация власти в 2010-2014 годах Виктором Януковичем привела к подрыву основ национальной безопасности и обороны Украины, нарушению прав и свобод человека.

"... отдельные судьи Конституционного Суда Украины, назначенные Виктором Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины, что нарушает Конституцию Украины, права и свободы человека и гражданина", - сказано в указе.

Отметим, Зеленский своим указом также отменил указ президента от 17 сентября 2013 года о назначении судьей КСУ Александра Касминина.

Дело Тупицкого – о чем сообщалось ранее:

  • 28 декабря 2020 года глава КСУ Александр Тупицкий был вызван на допрос в генпрокуратуру с целью вручения ему подозрения по делу о приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области. Тупицкий на вызов не явился, после чего Офис генпрокурора обратился к президенту Владимиру Зеленскому с ходатайством о временном отстранении судьи от занимаемой должности в связи с уголовным производством.
  • 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский по итогам внеочередного заседания СНБО подписал указ, согласно которому глава КСУ Александр Тупицкий временно отстраняется от исполнения своих полномочий на 2 месяца.
  • 5 января в КСУ провели заседание и сделали заявление о том, что Зеленский не имел права на отстранение Тупицкого. Согласно версии инстанции, отстранить главу Конституционного суда можно только в случае отстранения судьи, его задержания или заключения под стражу.
  • 3 февраля стало известно, что Верховный Суд отказался открывать производство относительно законности отстранения Александра Тупицкого от должности главы Конституционного Суда.

Владимир Зеленский КСУ Виктор Янукович новости Украины Александр Тупицкий
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