Скандальному главе КСУ Тупицкому отказали в Верховном суде

Верховный суд отказался заниматься отстранением главы КСУ Тупицкого.
Верховный суд отказался открывать производство относительно законности отстранения Александра Тупицкого от должности главы Конституционного суда.
"ВС отказал в открытии производства по делу об отстранении от должности судьи КСУ.., поскольку этот иск не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства", — говорится в заявлении ВС.
В ВС отметили, что истец обосновал иск тем, что указ президента об отстранении Тупицкого является незаконным и противоречащим Конституции Украины, которой не предусмотрены полномочия президента на отстранение судьи КСУ.
"Таким образом, истец фактически ставит вопрос о неконституционности Указа президента Украины и, соответственно, о необходимости оценки этого акта Главы государства на соответствие, в частности, статьям 6, 19, 102, 106 и разд. XII Конституции Украины", — добавили в суде
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В Верховном суде подчеркнули, что решения относительно конституционности указов и правового статуса президента Украины принимает Конституционный Суд.
Дело Тупицкого – о чем ранее сообщал Главред:
- 28 декабря глава КСУ Александр Тупицкий был вызван на допрос в генпрокуратуру с целью вручения ему подозрения по делу о приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.
- Тупицкий на вызов не явился, после чего Офис генпрокурора обратился к президенту Владимиру Зеленскому с ходатайством о временном отстранении судьи от занимаемой должности в связи с уголовным производством.
- Президент Украины Владимир Зеленский по итогам внеочередного заседания СНБО подписал указ, согласно которому глава КСУ Александр Тупицкий временно отстраняется от исполнения своих полномочий на 2 месяца.
- 5 января в КСУ провели заседание и сделали заявление о том, что Зеленский не имел права на отстранение Тупицкого. Согласно версии инстанции, отстранить главу Конституционного суда можно только в случае отстранения судьи, его задержания или заключения под стражу.