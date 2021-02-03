Скандальному главе КСУ Тупицкому отказали в Верховном суде

Верховный суд отказал Тупицкому / УНИАН

Верховный суд отказался открывать производство относительно законности отстранения Александра Тупицкого от должности главы Конституционного суда.

"ВС отказал в открытии производства по делу об отстранении от должности судьи КСУ.., поскольку этот иск не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства", — говорится в заявлении ВС.

В ВС отметили, что истец обосновал иск тем, что указ президента об отстранении Тупицкого является незаконным и противоречащим Конституции Украины, которой не предусмотрены полномочия президента на отстранение судьи КСУ.

"Таким образом, истец фактически ставит вопрос о неконституционности Указа президента Украины и, соответственно, о необходимости оценки этого акта Главы государства на соответствие, в частности, статьям 6, 19, 102, 106 и разд. XII Конституции Украины", — добавили в суде

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В Верховном суде подчеркнули, что решения относительно конституционности указов и правового статуса президента Украины принимает Конституционный Суд.

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