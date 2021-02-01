Тупицкий "пошел войной" против Зеленского и подал иск в суд

Тупицкий подал иск в Верховный суд / УП

Сегодня в Верховный суд поступил иск, в котором оспаривается указ главы государства Владимира Зеленского про отстранение от занимаемой должности главы Конституционного суда Александра Тупицкого.

Иск поступил в понедельник, 1 февраля, пишет пресс-служба Верховного суда в Facebook. Его зарегистрировали под номером 9901/20/21.

Как свидетельствуют размещенные на портале Судебная власть данные, истцом по делу указан Тупицкий, а ответчиком - Зеленский.

Тупицкий просит признать указ противоправным и недействительным.

По делу №9901/20/21 уже определена коллегия судей. Его будут рассматривать такие судьи:

Ян Берназюк (председательствующий судья, судья-докладчик),

Лариса Мороз,

Анна Бучик,

Игорь Железный,

Андрей Рыбачук.

Дело Тупицкого – о чем сообщалось ранее: