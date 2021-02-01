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Тупицкий "пошел войной" против Зеленского и подал иск в суд

1 февраля 2021, 20:42
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Глава Конституционного суда, который был отстранен от занимаемой должности на два месяца, подал иск в Верховный суд. Он оспорил соответствующий указ президента.

Тупицкий возглавил КСУ
Тупицкий подал иск в Верховный суд / УП

Сегодня в Верховный суд поступил иск, в котором оспаривается указ главы государства Владимира Зеленского про отстранение от занимаемой должности главы Конституционного суда Александра Тупицкого.

Иск поступил в понедельник, 1 февраля, пишет пресс-служба Верховного суда в Facebook. Его зарегистрировали под номером 9901/20/21.

Как свидетельствуют размещенные на портале Судебная власть данные, истцом по делу указан Тупицкий, а ответчиком - Зеленский.

Тупицкий просит признать указ противоправным и недействительным.

По делу №9901/20/21 уже определена коллегия судей. Его будут рассматривать такие судьи:

  • Ян Берназюк (председательствующий судья, судья-докладчик),
  • Лариса Мороз,
  • Анна Бучик,
  • Игорь Железный,
  • Андрей Рыбачук.

Дело Тупицкого – о чем сообщалось ранее:

  • 28 декабря глава КСУ Александр Тупицкий был вызван на допрос в генпрокуратуру с целью вручения ему подозрения по делу о приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области. Тупицкий на вызов не явился, после чего Офис генпрокурора обратился к президенту Владимиру Зеленскому с ходатайством о временном отстранении судьи от занимаемой должности в связи с уголовным производством.
  • 29 декабря президент Украины Владимир Зеленский по итогам внеочередного заседания СНБО подписал указ, согласно которому глава КСУ Александр Тупицкий временно отстраняется от исполнения своих полномочий на 2 месяца.
  • 5 января в КСУ провели заседание и сделали заявление о том, что Зеленский не имел права на отстранение Тупицкого. Согласно версии инстанции, отстранить главу Конституционного суда можно только в случае отстранения судьи, его задержания или заключения под стражу.

КСУ Верховный суд Украины новости Украины Александр Тупицкий
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