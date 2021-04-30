Уволенного Зеленским главы КСУ Тупицкого не хотят лишать зарплаты

Александр Тупицкий (в центре) / УНИАН

И.о. руководителя секретариата Конституционного суда Украины Лариса Бирюк не видит оснований для того, чтобы перестать платить зарплату Александру Тупицкому и Александру Касминину, уволенным указом президента Владимира Зеленского с должности судей КСУ. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на письмо Бирюк заместителю председателя КСУ Сергею Головатому.

По ее словам, указы президента, которыми были назначены Тупицкий и Касминин на должности судей КСУ, являются актами индивидуального действия, а основания для прекращения полномочий судей или увольнения их с должностей определяются Конституцией и законом "О Конституционном суде Украины".

"Отсутствие соответствующего акта о прекращении трудовых отношений обуславливает отсутствие правовых оснований для прекращения начисления выплаты судьям КСУ Тупицкому и Касминину вознаграждения судей КСУ", ‒ утверждает Бирюк.

По поводу требования Головатого лишить Тупицкого и Касминина права пользоваться служебными автомобилями и государственным имуществом и. о. главы Секретариата КСУ направила еще одно письмо ‒ с абсолютно такой же аргументацией.

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Увольнение Тупицкого из КСУ: