Уволенного Зеленским главы КСУ Тупицкого не хотят лишать зарплаты

И.о. руководителя секретариата Конституционного суда Украины Лариса Бирюк утверждает - нет правовых оснований для лишения зарплаты Александра Тупицкого.
И.о. руководителя секретариата Конституционного суда Украины Лариса Бирюк не видит оснований для того, чтобы перестать платить зарплату Александру Тупицкому и Александру Касминину, уволенным указом президента Владимира Зеленского с должности судей КСУ. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на письмо Бирюк заместителю председателя КСУ Сергею Головатому.
По ее словам, указы президента, которыми были назначены Тупицкий и Касминин на должности судей КСУ, являются актами индивидуального действия, а основания для прекращения полномочий судей или увольнения их с должностей определяются Конституцией и законом "О Конституционном суде Украины".
"Отсутствие соответствующего акта о прекращении трудовых отношений обуславливает отсутствие правовых оснований для прекращения начисления выплаты судьям КСУ Тупицкому и Касминину вознаграждения судей КСУ", ‒ утверждает Бирюк.
По поводу требования Головатого лишить Тупицкого и Касминина права пользоваться служебными автомобилями и государственным имуществом и. о. главы Секретариата КСУ направила еще одно письмо ‒ с абсолютно такой же аргументацией.
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Увольнение Тупицкого из КСУ:
- Руководитель государства Владимир Зеленский 27 марта отменил указ бывшего президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого главой КСУ и Александра Касминина судьей инстанции. Свое решение президент объяснил интересами государственной безопасности.
- Представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что решение Зеленского соответствует закону. Тупицкий в 2014 году написал особое мнение о "референдуме" в Крыму и таким образом показал, что выступает на стороне России.
- представитель главы государства в суде Федор Вениславский заявлял, что Александр Тупицкий уже не глава Конституционного суда, поэтому какие-либо изданные им распоряжения не имеют юридической силы. Он потерял должность после того, как был опубликован указ президента Владимира Зеленского