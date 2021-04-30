УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Уволенного Зеленским главы КСУ Тупицкого не хотят лишать зарплаты

30 апреля 2021, 20:39
Прослушать новость
Остановить

И.о. руководителя секретариата Конституционного суда Украины Лариса Бирюк утверждает - нет правовых оснований для лишения зарплаты Александра Тупицкого.

Александр Тупицкий
Александр Тупицкий (в центре) / УНИАН

И.о. руководителя секретариата Конституционного суда Украины Лариса Бирюк не видит оснований для того, чтобы перестать платить зарплату Александру Тупицкому и Александру Касминину, уволенным указом президента Владимира Зеленского с должности судей КСУ. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на письмо Бирюк заместителю председателя КСУ Сергею Головатому.

По ее словам, указы президента, которыми были назначены Тупицкий и Касминин на должности судей КСУ, являются актами индивидуального действия, а основания для прекращения полномочий судей или увольнения их с должностей определяются Конституцией и законом "О Конституционном суде Украины".

"Отсутствие соответствующего акта о прекращении трудовых отношений обуславливает отсутствие правовых оснований для прекращения начисления выплаты судьям КСУ Тупицкому и Касминину вознаграждения судей КСУ", ‒ утверждает Бирюк.

По поводу требования Головатого лишить Тупицкого и Касминина права пользоваться служебными автомобилями и государственным имуществом и. о. главы Секретариата КСУ направила еще одно письмо ‒ с абсолютно такой же аргументацией.

Читайте такжеЗеленский отменил указ о назначении Тупицкого судьей КСУ

Увольнение Тупицкого из КСУ:

  • Руководитель государства Владимир Зеленский 27 марта отменил указ бывшего президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого главой КСУ и Александра Касминина судьей инстанции. Свое решение президент объяснил интересами государственной безопасности.
  • Представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что решение Зеленского соответствует закону. Тупицкий в 2014 году написал особое мнение о "референдуме" в Крыму и таким образом показал, что выступает на стороне России.
  • представитель главы государства в суде Федор Вениславский заявлял, что Александр Тупицкий уже не глава Конституционного суда, поэтому какие-либо изданные им распоряжения не имеют юридической силы. Он потерял должность после того, как был опубликован указ президента Владимира Зеленского
Конституционный Суд новости Украины Александр Тупицкий
Сейчас вы просматриваете новость «Уволенного Зеленским главы КСУ Тупицкого не хотят лишать зарплаты». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Врач назвала смертельную опасность семечекВрач назвала смертельную опасность семечек Тина Кароль ответила на личный вопрос о мужчинах и отношенияхТина Кароль ответила на личный вопрос о мужчинах и отношениях Календарь магнитных бурь на май 2021: даты и рекомендацииКалендарь магнитных бурь на май 2021: даты и рекомендации Повышает на 30%: врач назвал процедуру, усиливающую иммунитетПовышает на 30%: врач назвал процедуру, усиливающую иммунитет Идеальные джинсы для тех, кому давно уже не 20Идеальные джинсы для тех, кому давно уже не 20

Последние новости

21:35
В Минздраве заявили о прибытии в Украину новой партии вакцины CoronaVac
21:30
Рак: фекалии этих цветов могут быть признаком растущей опухоли в кишечнике Видео
21:20
Творожная пасха: как приготовить царский и быстрый кулич Видео
21:15
Степанов спрогнозировал, когда украинцам ждать новой вспышки коронавируса Видео
21:13
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 1 мая: новый пост и запретное дело Видео
Реклама
21:08
"Высадил обойму": в Харькове в очереди в буфет обстреляли людей
21:07
У Зеленского жестко отреагировали на марш СС Галичина в Киеве
20:48
Врачи рассказали, как мастурбация влияет на давление Видео
20:46
В США раскрыли планы по встрече Байдена и Путина Видео
20:39
Уволенного Зеленским главы КСУ Тупицкого не хотят лишать зарплаты Видео
20:04
У Байдена сделали новое заявление по войскам РФ у границ Украины Видео
19:53
Пасхальный кулич, который всегда получается: простой рецепт с фото Видео
19:44
Очищение уксусом: что категорически нельзя чистить этим средством Видео
19:30
Арестович пояснил, готова ли российская сторона говорить с Зеленским о Донбассе Видео
19:26
В России в ДТП погибли девочки-спортсменки: главные подробности Видео
19:21
Русский язык, очки и коронавирус Зеленского: главные скандалы Юлии Мендель Видео
19:15
Страстная пятница 2021 и Вальпургиева ночь совпали: что нельзя делать Видео
19:15
Леся Никитюк ответила, чего не стала Холостячкой 2021
19:04
Студия GSC Game World показала новые кадры из S.T.A.L.K.E.R. 2 Фото
18:47
Как сдать ВНО-2021 на отлично: подборка полезных YouTube-каналов
Реклама
18:45
Россия ввела санкции против председателя Европарламента Видео
18:23
Один укол спасет жизнь: Никита Крыжный нуждается в помощи
18:05
Легенда возвращается к нам – состоялся релиз ремастера Total War: Rome Видео
18:03
СМИ назвали причину ухода Мендель от президента Зеленского Видео
17:54
Кристен Стюарт возвращается на большой экран в паре со звездой Голливуда
17:43
Отличный венский кулич и кулич заварной пасхальный – идеальные рецепты Видео
17:25
Жена Дзидзьо раскрыла подробности развода с мужем
17:16
Австрия выступила с инициативой по встрече Байдена и Путина Видео
17:15
В Украине подорожали игры для PlayStation 4
17:13
Суд отпустил подозреваемого в убийстве Павла Шеремета под домашний арест Видео
17:04
Самый вкусный кулич краффин – рецепт Фото Видео
17:03
Киев накроют гроза и град: что говорят синоптики Видео
16:56
Страстная суббота 2021: запреты дня, что нужно успеть сделать до Пасхи Видео
16:41
У Майкла Дугласа случилась трагедия в семье
16:39
Что может сказать о вашем здоровье ушная сера: цвет и консистенция Видео
16:37
Схождение Благодатного огня 2021: онлайн-трансляция и как происходит Видео
16:28
В Житомире депутат от ОПЗЖ по ошибке поздравил нацистов с 9 мая Видео
16:07
"Чертовски крутая": что журналисты говорят о PS5-эксклюзиве Returnal Видео
15:58
Ослабление карантина в Киеве с 1 мая: что запрещено в столице Видео
15:51
Экс-нардеп назвал имя нового спикера Зеленского: что о ней известно
Реклама
15:48
В Госдепе рассказали, как США поддержат Украину при российской агрессии Видео
15:47
У Зеленского рассказали о судьбе Мендель после ухода с поста пресс-секретаря Видео
15:30
Разработчики игр выступили против высокой комиссии онлайн-магазинов
15:16
Врач указал на шесть привычек, которые провоцируют геморрой Видео
15:03
Точный лунный календарь стрижек на май 2021: правильные дни Видео
15:01
Анна Тринчер показала свидание мечты с Позитивом в клипе Kiss
15:00
В больницах Мариуполя появились новые кислородные станции
14:56
В больницах Буковины откроют 5 современных приемных отделений
14:54
Дом стоимостью до $500 тыс.: журналисты нашли особняк Юзика под Киевом Видео
14:49
В Steam появилась демоверсия ожидаемого хоррора Resident Evil Village Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять