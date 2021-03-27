У Зеленского обвинили Тупицкого в поддержке оккупации Крыма

Тупицкий своим решением в 2014 году показал, что он на стороне России в вопросе захвата Крыма - Вениславский / nlu.edu.ua

Увольнение главы Конституционного суда Александра Тупицкого на базе указа президента Владимира Зеленского обосновано решением СНБО о пересмотре всех указов Виктора Януковича, которые несут потенциальную угрозу государственной безопасности. К тому же действия Тупицкого в 2014 году показали, что он на стороне России в ситуации с захватом Крыма, сказал представитель президента в КСУ Федор Вениславский изданию РБК-Украина.

По его словам, действия Зеленского продиктованы решением СНБО, которое предусматривает пересмотр указов Януковича, потенциально представляющих опасность для государства.

Кроме того, как утверждает Вениславский, еще в марте 2014 года во время рассмотрения Конституционным судом дела о конституционности так называемого "крымского референдума", Тупицкий не поддержал решение коллег-судей о незаконности проведения мероприятия и написал особое мнение. По закону Тупицкий имел право на особое мнение, однако в этой ситуации он фактически показал поддержку противозаконных действий России в Крыму.Читайте такжеВ КСУ разгорелась "война" за место отстраненного Тупицкого

"С юридической точки зрения, особое мнение является гарантией деятельности судьи КСУ, но его содержание, направленность отображает ценности и интересы, моральные ориентиры судьи. В данном случае Тупицкий фактически показал, что он еще с 2014 года стоял на стороне страны-агрессора", - уточнил Вениславский.

Также нардеп добавил, что по его мнению, незаконное оформление земельного участка Тупицким в Крыму поспособствовало легализации процесса аннексии украинского полуострова.

"Все это в совокупности абсолютно дает право говорить, что действия господина Тупицкого точно противоречат интересам национальной безопасности, территориальной целостности и национального суверенитета", - считает он.

Вениславский подчеркнул, что указ Владимира Зеленского, отменяющий указ Виктора Януковича о назначении Тупицкого и судьи Александра Касминина, является законным в рамках полномочий главы государства. Согласно его точке зрения, Тупицкий с 27 марта 2021 года не является судьей и утверждения данного вопроса со стороны Большой палаты не нужно.

Дело Александра Тупицкого