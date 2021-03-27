У Зеленского обвинили Тупицкого в поддержке оккупации Крыма

Решение об увольнении Тупицкого обоснованно решением СНБО, сказал Федор Вениславский.
Увольнение главы Конституционного суда Александра Тупицкого на базе указа президента Владимира Зеленского обосновано решением СНБО о пересмотре всех указов Виктора Януковича, которые несут потенциальную угрозу государственной безопасности. К тому же действия Тупицкого в 2014 году показали, что он на стороне России в ситуации с захватом Крыма, сказал представитель президента в КСУ Федор Вениславский изданию РБК-Украина.
По его словам, действия Зеленского продиктованы решением СНБО, которое предусматривает пересмотр указов Януковича, потенциально представляющих опасность для государства.
Кроме того, как утверждает Вениславский, еще в марте 2014 года во время рассмотрения Конституционным судом дела о конституционности так называемого "крымского референдума", Тупицкий не поддержал решение коллег-судей о незаконности проведения мероприятия и написал особое мнение. По закону Тупицкий имел право на особое мнение, однако в этой ситуации он фактически показал поддержку противозаконных действий России в Крыму.Читайте такжеВ КСУ разгорелась "война" за место отстраненного Тупицкого
"С юридической точки зрения, особое мнение является гарантией деятельности судьи КСУ, но его содержание, направленность отображает ценности и интересы, моральные ориентиры судьи. В данном случае Тупицкий фактически показал, что он еще с 2014 года стоял на стороне страны-агрессора", - уточнил Вениславский.
Также нардеп добавил, что по его мнению, незаконное оформление земельного участка Тупицким в Крыму поспособствовало легализации процесса аннексии украинского полуострова.
"Все это в совокупности абсолютно дает право говорить, что действия господина Тупицкого точно противоречат интересам национальной безопасности, территориальной целостности и национального суверенитета", - считает он.
Вениславский подчеркнул, что указ Владимира Зеленского, отменяющий указ Виктора Януковича о назначении Тупицкого и судьи Александра Касминина, является законным в рамках полномочий главы государства. Согласно его точке зрения, Тупицкий с 27 марта 2021 года не является судьей и утверждения данного вопроса со стороны Большой палаты не нужно.
Дело Александра Тупицкого
- Главу Конституционного суда Александра Тупицкого 28 декабря 2020 года вызвали на допрос в Офис генпрокурора с целью вручения ему подозрения по делу о приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области. Тупицкий не пришел на допрос, после чего генпрокуратура обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой отстранить Тупицкого от должности председателя КСУ в связи с уголовным производством.
- Президент Владимир Зеленский 29 декабря по итогам внеочередного заседания СНБО подписал указ о том, что председатель Конституционного суда Александр Тупицкий отстраняется от своей деятельности на 2 месяца.
- В КСУ 5 января провели заседание и заявили, что Зеленский не имел права отстранять Тупицкого. Как утверждают в инстанции, главу суда можно отстранить только в случае задержания или заключения судьи под стражу.
- 3 февраля Верховный суд отказался открывать производство по поводу соответствия закону отстранения Тупицкого с поста главы КСУ.
- 27 марта 2021 года президент Владимир Зеленский отменил указ Виктора Януковича от 14 мая 2013 года о назначении Александра Тупицкого главой Конституционного суда Украины. В указе гаранта подчеркивается, что решение принято в интересах национальной безопасности государства.