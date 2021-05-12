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Раскрыты подробности обыска в доме Медведчука в Киеве

12 мая 2021, 07:57
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Кум Путина не нарушил закон, действуя на территории Крыма, заявил его соратник.

Нардеп сообщил, что в доме Виктора Медведчука в Киеве обыск продолжался до часу ночи 12 мая 2021 года
В доме Виктора Медведчука в Киеве обыск продолжался до часу ночи 12 мая, сообщил нардеп / УНИАН

В Киеве обыск в доме Виктора Медведчука – главы политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь и кума президента Российской Федерации Владимира Путина, завершился в среду, 12 мая, в 1:00.

Нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич сказал Telegram-каналу PavlovskyNews, что обыск проведен в корректной форме.

Политик утверждал, что кум Путина находится на территории Украины и не станет прятаться от правоохранителей.

Народный избранник также считает, что Медведчук не нарушил закон, действуя в захваченном Россией Крыму, поскольку в 2014 году Верховная Рада двумя законами урегулировала ведение деятельности на полуострове.

Сам Медведчук утверждает, что обыск был незаконным, говорится на сайте ОПЗЖ. Лидер политсилы добавил, что правоохранители не нашли ничего запрещенного.

Напомним, 11 мая около 16:00 стало известно, что в Киеве на ул. Монтажников правоохранители начали обыскивать дом, в котором живет Виктор Медведчук. Позже появилась информация, что обыск идет по делу о добыче газа в Крыму.

Правоохранители полагают, что в 2015-м политик вступил в сговор с российской стороной для добычи газа в Черном море и передал уникальные данные о крымских месторождениях. Медведчука обвинили в госизмене.

Ранее в Украине ввели санкции против Виктора Медведчука и его супруги – телеведущей Оксаны Марченко, за финансирование терроризма. Ограничительные меры, в частности, попал участок нефтепровода Самара – Западное направление.

Аннексия Крыма

  • В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ.
  • Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.
Нестор Шуфрич Виктор Медведчук
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