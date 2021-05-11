УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Медведчук и Козак обвиняются в госизмене: подписан документ

11 мая 2021, 16:00
Прослушать новость
Остановить

Медведчука и Козака подозревают в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

Медведчук и Козак обвиняются в госизмене подписан документ
Медведчук и Козак обвиняются в госизмене: подписан документ / УНИАН

Главу политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь и кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука, в доме которого сегодня прошли обыски, а также народного депутата Тараса Козака обвиняют в государственной измене. Подозрение в госизмене подписала генпрокурор Ирина Венедиктова.

В своем Facebook она сообщила, что подписала сообщения о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму двум народным депутатам Рады – назвав их "М и К".

"По результатам изучения собранных материалов дела, я пришла к выводу о необходимости взять на себя ответственность сообщить этим "парламентариям" о подозрении. Считаю, что следствие и прокуроры сегодня получили достаточно оснований для изменения их статуса со свидетелей на подозреваемых", – сообщила генпрокурор.

При этом ряд СМИ, со ссылкой на свои источники, утверждают, что "М и К" – это Медведчук и Козаков.

Кроме того, народный депутат Алексей Гончаренко у себя в Telegram уже похвастался, что "ГБР сообщало, что открыло уголовное производство против Медведчука и Козака".

"Спасибо Ирине Венедиктов, подписавшей подозрение", – добавил Гончаренко.

Медведчук и Козак обвиняются в госизмене: подписан документ

Санкции против Медведчука и Козака

  • 2 февраля стало известно о решении СНБО ввести персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Указ подписал президент Владимир Зеленский. Срок действия санкций - 5 лет.
  • Также санкции распространили на региональные вещатели под брендом телеканалов NewsOne, ZIK и 112 Украина.
  • Также в феврале Совет национальной безопасности и обороны решил ввести ограничительные меры против Медведчука и его жены – телеведущей Оксаны Марченко – за финансирование терроризма.
  • Санкции против Медведчука своим указом ввел в действие президент Владимир Зеленский. В частности, под ограничительные меры попал участок нефтепродуктопровода Самара – Западное направление.
  • YouTube заблокировал "каналы Медведчука". Украина несколько раз обращалась в видеохостинг по вопросу блокировки трансляции подсанкционных каналов.

Виктор Медведчук Алексей Гончаренко государственная измена новости Украины Тарас Козак Ирина Венедиктова
Сейчас вы просматриваете новость «Медведчук и Козак обвиняются в госизмене: подписан документ». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Врач рассказала, чем опасна овсянка для организмаВрач рассказала, чем опасна овсянка для организма В России из-за Украины может разразиться катастрофаВ России из-за Украины может разразиться катастрофа Надя Дорофеева опустила шлейки на лифчике в манящей фотосессииНадя Дорофеева опустила шлейки на лифчике в манящей фотосессии Иммунолог назвал сроки, когда коронавирус атакует Украину с новой силойИммунолог назвал сроки, когда коронавирус атакует Украину с новой силой Зеленый чеснок: чем полезен и кому категорически запрещенЗеленый чеснок: чем полезен и кому категорически запрещен

Последние новости

17:23
В США рассказали, как будут бороться с РФ из-за оккупации Крыма
17:11
"Где пилотка?": Анастасия Волочкова топлес устроила провокацию в Сети
17:05
Гороскоп всех знаков Зодиака на два дня: вызов новолуния и угасание чувств Видео
16:57
Кровавая стрельба в школе в Казани: все подробности и фото Видео
16:54
"Большая стройка": первый в Украине хайвей заливают финальным слоем цементобетона
Реклама
16:40
Кулеба сделал важное заявление о предоставлении Украине ПДЧ в НАТО Видео
16:24
Майское новолуние 2021 на носу: чего избегать и чем заняться Видео
16:00
Медведчук и Козак обвиняются в госизмене: подписан документ Видео
15:56
Как и сколько варить яйца пашот: самый простой рецепт Видео
15:56
Лидер Вечернего Квартала и Лиги смеха озвучил Кролика Питера в новом фильме Видео
15:49
В СБУ перечислили направления, по которым Россия может напасть на Украину Видео
15:30
В Киеве начали обыскивать дом кума Путина: нардеп назвал причину Фото Видео
14:56
Голливуд устроил расовый скандал против главного конкурента премии Оскар
14:31
Зеленский оценил, как Россия отводит войска от украинской границы Видео
14:23
Врачи назвали проблему со слухом признаком опасного и быстрого заболевания Видео
14:16
"Я осознал, что я бог и монстр": стрелок объяснил, что случилось в Казани Видео
13:50
Магнитная буря с 11 мая 2021: как пережить красный удар в 5 баллов Видео
13:45
Как отпугнуть комаров натуральными средствами и в чем опасность Видео
13:39
СНБО готовит "Закон об олигархах": в список внесли 13 человек
13:32
Бойня в Казани: СМИ узнали возможный мотив нападения на гимназию Видео
Реклама
13:28
Синоптик рассказала, какие регионы Украини зальет дождями Видео
13:26
Названы 50 самых здоровых продуктов за все времена: полный список Видео
13:01
Появились официальный трейлер и сюжет фильма Веном 2 Видео
12:57
Мешала избивать жену: в Одесской области пьяный мужчина поджег соседку (фото)
12:54
Зеленский пояснил, ждать ли нападения России и готова ли к атаке Украина Видео
12:37
Похищение судьи Чауса: схвачен один из подозреваемых Видео
12:36
Путин дал срочное поручение из-за бойни в казанской гимназии
12:31
Жена Лещенко дерзко отреагировала на скандал из-за концерта в Москве
12:31
Шмыгаль рассказал, ждать ли бизнесу повышение налогов Видео
11:43
Снижает риск диабета, укрепляет сердце и борется с раком: этот дешевый продукт может помочь Видео
11:36
В Минэнергетики объяснили, почему нужно срочно вдвое повышать тарифы на свет Видео
11:25
Скандальный роман 8-летней Маханец с 13-летним подростком получил новый виток развития Видео
11:19
Надя Дорофеева опустила шлейки на лифчике в манящей фотосессии
11:11
Путин получил золотую акцию мнение
10:41
"Посмеялся - пусть работает": Жириновский захотел выгнать Урганта с телевидения Видео
10:40
Симптомы рака простаты: боль в двух частях тела может быть признаком распространения опухоли Видео
10:23
К Украине подступает самый опасный вид COVID-19: в Минздраве рассказали об угрозе Видео
10:17
Врачи указали на опасность картофельного пюре: на что обратить внимание Видео
10:13
Решит ли Россия водную проблему Крыма, пробив дно мнение
09:52
Антиукраинский скандал с дочерью судьи: стало известно, отчислят ли ее из университета Видео
Реклама
09:45
Генсек ООН рассказал, будет ли говорить с Лавровым об Украине Видео
09:12
Ученые связали кофе с неприятными нарушениями работы главного органа Видео
09:05
Когда в Украине полностью отменят карантин: в Кабмине дали ответ Видео
09:02
Киеву грозит неприятный погодный сюрприз – синоптик назвал дату Видео
08:46
Рак кишечника: ученые назвали напиток, который удваивает риск Видео
08:17
COVID-19 в Украине 11 мая: после праздников число выявленных больных резко упало Видео
08:05
В лиссабонском аэропорту украинец умер после пыток: появилось решение суда Видео
07:59
Саммит НАТО в июне: эксперт объяснил, почему ПДЧ для Украины не так важен Видео
07:44
Эксперт рассказал о водном коллапсе в Крыму и дал мрачный прогноз Видео
07:21
Пандемия COVID-19: в ВОЗ заявили, что мир вышел на плато, но есть нюанс Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять