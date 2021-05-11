Медведчук и Козак обвиняются в госизмене: подписан документ / УНИАН

Главу политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь и кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука, в доме которого сегодня прошли обыски, а также народного депутата Тараса Козака обвиняют в государственной измене. Подозрение в госизмене подписала генпрокурор Ирина Венедиктова.

В своем Facebook она сообщила, что подписала сообщения о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму двум народным депутатам Рады – назвав их "М и К".

"По результатам изучения собранных материалов дела, я пришла к выводу о необходимости взять на себя ответственность сообщить этим "парламентариям" о подозрении. Считаю, что следствие и прокуроры сегодня получили достаточно оснований для изменения их статуса со свидетелей на подозреваемых", – сообщила генпрокурор.

При этом ряд СМИ, со ссылкой на свои источники, утверждают, что "М и К" – это Медведчук и Козаков.

Кроме того, народный депутат Алексей Гончаренко у себя в Telegram уже похвастался, что "ГБР сообщало, что открыло уголовное производство против Медведчука и Козака".

"Спасибо Ирине Венедиктов, подписавшей подозрение", – добавил Гончаренко.

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