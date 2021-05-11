Медведчук и Козак обвиняются в госизмене: подписан документ

Медведчука и Козака подозревают в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.
Главу политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь и кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука, в доме которого сегодня прошли обыски, а также народного депутата Тараса Козака обвиняют в государственной измене. Подозрение в госизмене подписала генпрокурор Ирина Венедиктова.
В своем Facebook она сообщила, что подписала сообщения о подозрении в госизмене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму двум народным депутатам Рады – назвав их "М и К".
"По результатам изучения собранных материалов дела, я пришла к выводу о необходимости взять на себя ответственность сообщить этим "парламентариям" о подозрении. Считаю, что следствие и прокуроры сегодня получили достаточно оснований для изменения их статуса со свидетелей на подозреваемых", – сообщила генпрокурор.
При этом ряд СМИ, со ссылкой на свои источники, утверждают, что "М и К" – это Медведчук и Козаков.
Кроме того, народный депутат Алексей Гончаренко у себя в Telegram уже похвастался, что "ГБР сообщало, что открыло уголовное производство против Медведчука и Козака".
"Спасибо Ирине Венедиктов, подписавшей подозрение", – добавил Гончаренко.
Санкции против Медведчука и Козака
- 2 февраля стало известно о решении СНБО ввести персональные санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Указ подписал президент Владимир Зеленский. Срок действия санкций - 5 лет.
- Также санкции распространили на региональные вещатели под брендом телеканалов NewsOne, ZIK и 112 Украина.
- Также в феврале Совет национальной безопасности и обороны решил ввести ограничительные меры против Медведчука и его жены – телеведущей Оксаны Марченко – за финансирование терроризма.
- Санкции против Медведчука своим указом ввел в действие президент Владимир Зеленский. В частности, под ограничительные меры попал участок нефтепродуктопровода Самара – Западное направление.
- YouTube заблокировал "каналы Медведчука". Украина несколько раз обращалась в видеохостинг по вопросу блокировки трансляции подсанкционных каналов.