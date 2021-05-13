В офисы киевского метро и Киевпастранса прокуратура пришла с обысками

В офисы киевского метро пришли с обысками / УНИАН

В офисе коммунального предприятия "Киевский Метрополитен" сотрудники столичной прокуратуры и Госфискальной службы проводят обыски в рамках уголовного производства. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Производство было открыто по факту умышленного уклонения от уплаты налогов при проведении работ по строительству Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив Виноградарь.

Согласно материалам следствия, работы по строительству Сырецко-Печерской линии метрополитена от станции "Сырец" на жилой массив "Виноградарь" велись в течение 2020 года. Их осуществляли должностные лица ОАО "Киевметрострой" по заказу генподрядчика КП "Киевский Метрополитен".

"При этом ОАО "Киевметрострой" заказывало работы по ремонту оборудования у общества, которое полученные от коммунального предприятия средства перечисляло на счета предприятий с признаками фиктивности. Сумма ущерба, по предварительным данным, составляет около 9 млн грн", ‒ заявили в прокуратуре.

По версии прокуратуры, ОАО Киевметрострой сдавало в аренду аффилированному предприятию собственные производственные мощности, на которых фактически самим коммунальным предприятием изготовлялись железобетонные конструкции, а бюджетные средства перечислялись на аффилированное предприятие.

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